港报社评：中日关系军事化，和解之路愈走愈远--信报10月29日

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
日本首相安倍晋三昨天出访土耳其，出访前夕先后在自衞队年度阅兵仪式上和接受外媒专访，发表露骨的制华言论，反映中日关系不仅再跌至两国建交以来的新低点，双方和解出路也愈走愈狭窄。 安倍今年内两度出访土耳其，相信除了催促土耳其政府加快批准日本企业参与当地的核电站建设，恐怕还与土耳其首次选购了中国「红旗九」导弹，作为武装该国新一代远程防空系统相关。日媒分析，安倍此行骨子里最想游说土耳其取消这宗中土军贸交易。 安倍增加和使用军事力量的意图愈来愈露骨。中日在钓鱼岛主权的争端，日本坚持不存在主权争议；同时，在日美安保条约下，安倍强硬立场不断升级，由海上保安执法船的对峙演变为军事对碰，也使中日关系由政治交恶逐步转向军事化。 由钓鱼岛主权纷争激化两国关系军事化，情况愈演愈烈。去年8月，美日在夏威夷举行「攻岛」联合军演，行动暗含美国不排除中日在钓鱼岛发生武力冲突后，日美联手进行军事干预收复失地，把中日关系军事化推向一个更难回头的地步。 防衞省统合幕僚部宣布，将于11月1日至18日，连续两周动员海陆空自衞队逾3万4千人，以九州和冲绳为中心进行大规模联合军演，显示安倍政府进一步增强和使用军事力量的战略用心。 事到如今，中日须先把钓鱼岛主权之争降温，避免军事化关系继续恶化，两国关系才能重新稳定下来。但无论如何，中日关系军事化已令东亚地缘政治动荡的潜在风险不断升温。(A02)
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路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。