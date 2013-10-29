台湾金融：中信金并台寿保可望周四定案，交易金额约254亿台币--报载

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透台北10月29日 - 台湾的经济日报周二报导，中信金控 换股合并台湾人寿 出现重大进展。消息人士指出，台寿大股东台湾银行与台湾金控，及买卖双方三造，已同步选定本周四（31日）举行董事会讨论此案，将于顺利通过后正式对外宣布完成合并。
报导指出，此案换股比率在1.36-1.38间，即每股台寿股票可换1.36至1.38股的中信金股票，以中信金昨收盘19.7台币计，总交易金额约254亿台币。
该报称中信金子公司中信人寿目前资产规模1,647亿台币，概括承受宏利人寿后微增401亿元，本次合并台寿，犹如吃下大补丸，总资产将上冲6,315亿台币，跻身台湾寿险第八大，与全球人寿及三商美邦人寿的差距不到350亿元。
中信金打败国票金 取得收购台寿的优先议约权后，双方即密集洽谈，此案除创国内金控购买本国寿险首例、上市保险出售首例外，从9月30日竞标开始到董事会通过仅一个月，速度之快，也刷新保险业合并纪录。
报导引述消息人士指出，台寿有3,700多名业务员，为稳定军心，中信金对内外勤员工不论职位高低全部保障，很希望台寿总经理林钦淼能够留任。林也倾向以大局为重，可能出任合并后的中信人寿总经理。
双方合并后，〞台湾人寿〞将走入历史，更名为〞中信人寿〞。
报导引述消息来源说，台寿有66年历史，中信金考量保险业登陆的〞五三二〞条款，规划以台寿为存续公司，中信人寿为消灭公司，但台湾人寿将更名为中信人寿。程序上，台寿会先并入中信金，再与中信人寿进行合并。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。