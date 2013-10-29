台湾金融：中信金并台寿保可望周四定案，交易金额约254亿台币--报载

路透台北10月29日 - 台湾的经济日报周二报导，中信金控 换股合并台湾人寿 出现重大进展。消息人士指出，台寿大股东台湾银行与台湾金控，及买卖双方三造，已同步选定本周四（31日）举行董事会讨论此案，将于顺利通过后正式对外宣布完成合并。

报导指出，此案换股比率在1.36-1.38间，即每股台寿股票可换1.36至1.38股的中信金股票，以中信金昨收盘19.7台币计，总交易金额约254亿台币。

该报称中信金子公司中信人寿目前资产规模1,647亿台币，概括承受宏利人寿后微增401亿元，本次合并台寿，犹如吃下大补丸，总资产将上冲6,315亿台币，跻身台湾寿险第八大，与全球人寿及三商美邦人寿的差距不到350亿元。

中信金打败国票金 取得收购台寿的优先议约权后，双方即密集洽谈，此案除创国内金控购买本国寿险首例、上市保险出售首例外，从9月30日竞标开始到董事会通过仅一个月，速度之快，也刷新保险业合并纪录。

报导引述消息人士指出，台寿有3,700多名业务员，为稳定军心，中信金对内外勤员工不论职位高低全部保障，很希望台寿总经理林钦淼能够留任。林也倾向以大局为重，可能出任合并后的中信人寿总经理。

双方合并后，〞台湾人寿〞将走入历史，更名为〞中信人寿〞。