国际油市：美国原油期货跌向每桶98美元，但利比亚供应疑虑提供支撑

投行观点：博通(Broadcom)目标价从210美元上调至240--摩根士丹利
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布兰特12月原油 下跌0.46美元，报109.15美元，上日结算价升2.68美元。
利比亚原油出口降至不及产能的10%，或每日9万桶；该国原油日产能原可达125万桶。
美国9月制造业产出几乎没有增长，成屋待完成销售指数也创下将近三年半以来最大降幅，进一步表明美国经济成长动能在第三季末出现消退。
美联储官员本周不大可能对货币政策进行任何改变，他们正在等待更多证据，以研判华盛顿的预算之争对美国经济造成的损害有多严重。
一项路透初步调查显示，上周美国原油库存料增320万桶；馏分油和汽油库存料各减少100万桶。
金融时报周一报导，伊朗正计划对国际企业提供更有利合约，以在未来三年吸引至少1,000亿美元投资至其油田。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 王冠中)
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