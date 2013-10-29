国际油市：美国原油期货跌向每桶98美元，但利比亚供应疑虑提供支撑

利比亚原油出口降至不及产能的10%，或每日9万桶；该国原油日产能原可达125万桶。

美国9月制造业产出几乎没有增长，成屋待完成销售指数也创下将近三年半以来最大降幅，进一步表明美国经济成长动能在第三季末出现消退。

美联储官员本周不大可能对货币政策进行任何改变，他们正在等待更多证据，以研判华盛顿的预算之争对美国经济造成的损害有多严重。