港报社评：汲发牌教训，速改管治深层问题--经济日报10月29日

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
港府民望在免费电视发牌风波冲击下再创新低，凸显港府对内缺团队凝聚力，对外不掌握民情、欠政策解释能力。 昨公布的民调显示，市民对特首梁振英的最新评分为41.7分，较9月下挫4.2分，创他上任以来新低，对特区政府不信任度更升至43.7%，急飈7.6%。原因显然是免费电视牌照争议正燃烧，挫伤港府形象。惟电视牌风波仅是导火綫，港府对内、对外管治能力均存严重问题，才是真正病根。 从电视牌风波可见，无论是公务员团队、各司局长、行政会议非官守成员，以至建制派政党，均没积极为电视牌「三选二」的决策护航，独剩特首梁振英一人赤膊上阵接箭。 执政团队内对增发电视牌有不同意见，其实正常不过。惟行会既奉行集体负责制，就应该对最终决策统一立场，但各行会成员各说各话，凸显今届政府严重缺乏内部凝聚力。 今次风波中进一步凸显港府在掌握民意，以至回应民情、释除民疑的危机处理能力不足。其实普遍港人均是理性的，不会把事件过于简单化、理想化。可惜港府却缺乏向公众传达和解释政策的能力，只是一再以行会保密制与放风的方式回应，不但未能争取公众的理解或谅解，甚至提出有否遵行程序公义等香港基本价值的质疑，港府扑火反变拨火。 上述港府管治的内外问题已冰封三尺，如今单是处理电视牌争议已焦头烂额，将在明年展开的政改谘询，社会分歧更大，港府能否凝聚管治团队？此刻实难令人乐观。 政改难关正渐逼近，港府团队必须反躬自省，才有望推进政改，避免政制原地踏步，令香港社会撕裂更严重。(A10)
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路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。