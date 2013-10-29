港报社评：汲发牌教训，速改管治深层问题--经济日报10月29日

港府民望在免费电视发牌风波冲击下再创新低，凸显港府对内缺团队凝聚力，对外不掌握民情、欠政策解释能力。 昨公布的民调显示，市民对特首梁振英的最新评分为41.7分，较9月下挫4.2分，创他上任以来新低，对特区政府不信任度更升至43.7%，急飈7.6%。原因显然是免费电视牌照争议正燃烧，挫伤港府形象。惟电视牌风波仅是导火綫，港府对内、对外管治能力均存严重问题，才是真正病根。 从电视牌风波可见，无论是公务员团队、各司局长、行政会议非官守成员，以至建制派政党，均没积极为电视牌「三选二」的决策护航，独剩特首梁振英一人赤膊上阵接箭。 执政团队内对增发电视牌有不同意见，其实正常不过。惟行会既奉行集体负责制，就应该对最终决策统一立场，但各行会成员各说各话，凸显今届政府严重缺乏内部凝聚力。 今次风波中进一步凸显港府在掌握民意，以至回应民情、释除民疑的危机处理能力不足。其实普遍港人均是理性的，不会把事件过于简单化、理想化。可惜港府却缺乏向公众传达和解释政策的能力，只是一再以行会保密制与放风的方式回应，不但未能争取公众的理解或谅解，甚至提出有否遵行程序公义等香港基本价值的质疑，港府扑火反变拨火。 上述港府管治的内外问题已冰封三尺，如今单是处理电视牌争议已焦头烂额，将在明年展开的政改谘询，社会分歧更大，港府能否凝聚管治团队？此刻实难令人乐观。 政改难关正渐逼近，港府团队必须反躬自省，才有望推进政改，避免政制原地踏步，令香港社会撕裂更严重。(A10)