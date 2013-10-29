港报社评：弱势人士存款收费理应豁免--文汇报10月29日

银行公会向香港银行建议，取消不动户、弱势人士户口的收费，亦建议银行推出没有最低结余要求的基本户口。银行剥削弱势人士保障自己商业利益，被视为极不公义的做法，向来备受非议，取消向弱势人士收费势在必行，是银行承担社会责任的表现。银行公会应尽快制订指引，督促业界早日落实有关公平待客的原则。 近年香港银行业出于商业考虑，不断收缩在业界眼中属于「微利」的业务，例如削减分行，大大增加了小存户的不便。最为人诟病的是，银行收费连领取综援的弱势人士和家庭也不放过，这些弱势群体每月只靠微薄的津贴度日，无异逼弱势群体要节衣缩食。舆论批评银行向弱势人士收费是「大鸡吸乾细米」，做法不合理，银行承担公共服务却未有履行企业责任。 香港不少银行是靠小市民长年累月的支持，逐渐成长为举世知名的跨国金融巨企。如今银行壮大了，为了追逐更高的利润，便将昔日「与它一起成长」的老存户放弃，与现代商业社会强调社会责任的潮流背道而。银行向小存户收费占其总收入的比例微不足道，业界必须在商业决定和社会责任中取得平衡点，更多地考虑弱势社群的需要和利益，有必要全面取消针对弱势人士的收费。 金管局要求银行豁免小存户收费的建议，已获得香港五大银行的支持，而且不少银行已实行一些豁免，但规定并不统一。为了照顾低收入弱势人士的需要，也为了早日重建香港银行业良好的企业形象，金管局应该负担起统筹责任，把有关豁免的规定统一起来，让弱势人士早日享受豁免收费。(A02)