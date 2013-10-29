港报社评：弱势人士存款收费理应豁免--文汇报10月29日

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
银行公会向香港银行建议，取消不动户、弱势人士户口的收费，亦建议银行推出没有最低结余要求的基本户口。银行剥削弱势人士保障自己商业利益，被视为极不公义的做法，向来备受非议，取消向弱势人士收费势在必行，是银行承担社会责任的表现。银行公会应尽快制订指引，督促业界早日落实有关公平待客的原则。 近年香港银行业出于商业考虑，不断收缩在业界眼中属于「微利」的业务，例如削减分行，大大增加了小存户的不便。最为人诟病的是，银行收费连领取综援的弱势人士和家庭也不放过，这些弱势群体每月只靠微薄的津贴度日，无异逼弱势群体要节衣缩食。舆论批评银行向弱势人士收费是「大鸡吸乾细米」，做法不合理，银行承担公共服务却未有履行企业责任。 香港不少银行是靠小市民长年累月的支持，逐渐成长为举世知名的跨国金融巨企。如今银行壮大了，为了追逐更高的利润，便将昔日「与它一起成长」的老存户放弃，与现代商业社会强调社会责任的潮流背道而。银行向小存户收费占其总收入的比例微不足道，业界必须在商业决定和社会责任中取得平衡点，更多地考虑弱势社群的需要和利益，有必要全面取消针对弱势人士的收费。 金管局要求银行豁免小存户收费的建议，已获得香港五大银行的支持，而且不少银行已实行一些豁免，但规定并不统一。为了照顾低收入弱势人士的需要，也为了早日重建香港银行业良好的企业形象，金管局应该负担起统筹责任，把有关豁免的规定统一起来，让弱势人士早日享受豁免收费。(A02)
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路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。