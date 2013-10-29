中国金融：9月银行业总资产143.9万亿元，同比增速回落至13.9%－银监会

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透上海10月29日 - 中国银监会公布数据显示，今年9月末银行业金融机构总资产达143.9万亿元人民币，比上年同期增长13.9%，增速较过去两个月有所下滑。
银监会网站周一晚间公布数据并显示，9月末银行业金融机构总负债达134.2万亿元，比上年同期增长13.6%。
从银行业金融机构分类来看，大型商业银行总资产达62.0万亿元，比上年同期增长8.6%，占银行业金融机构比例达43.1%；大型商业银行总负债57.7万亿元，比上年同期增长8.2%。
股份制商业银行总资产达26.0万亿元，同比增长18.6%，占银行业金融机构比例为18.1%；总负债达24.5万亿元，同比增长18.4%。
城市商业银行总资产达14.0万亿元，同比增长22.0%；总负债达13.0万亿元，同比增长21.9%。（完）
欲浏览更多信息请点选（here） (发稿 罗晟；审校 张胜男/曾祥进)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。