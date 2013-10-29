版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 09:22 BJT

中国金融：9月银行业总资产143.9万亿元，同比增速回落至13.9%－银监会

路透上海10月29日 - 中国银监会公布数据显示，今年9月末银行业金融机构总资产达143.9万亿元人民币，比上年同期增长13.9%，增速较过去两个月有所下滑。

银监会网站周一晚间公布数据并显示，9月末银行业金融机构总负债达134.2万亿元，比上年同期增长13.6%。

从银行业金融机构分类来看，大型商业银行总资产达62.0万亿元，比上年同期增长8.6%，占银行业金融机构比例达43.1%；大型商业银行总负债57.7万亿元，比上年同期增长8.2%。

股份制商业银行总资产达26.0万亿元，同比增长18.6%，占银行业金融机构比例为18.1%；总负债达24.5万亿元，同比增长18.4%。

城市商业银行总资产达14.0万亿元，同比增长22.0%；总负债达13.0万亿元，同比增长21.9%。（完）

欲浏览更多信息请点选（here） (发稿 罗晟；审校 张胜男/曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐