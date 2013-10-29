中国证券：股权质押式回购券商资金占主流，资本中介功能待提升-报载

路透北京10月29日 - 上海证券报周二报导，交易所股权质押式回购业务上市数月以来，受限于资金价格、风险偏好等因素，券商自有资金仍在交易所股权质押交易中占较大比重，其资本中介通道有待于提高。

报导称，目前上海证券交易所和深圳证券交易所已各有83家券商开通此项业务。交易所股权质押初始交易金额达483亿元人民币。主板股票质押率为45%至46%之间左右，中小板股票平均38.6%，创业板股票平均31.2%。按金额加权平均利率达8.6%。

从资金融出方的分布来看，券商自由资金仍是交易所股权质押业务的主力。上交所券商自有资金占比达63%，深交所为84.5%。 报导指出，目前券商资管开展此项业务的难点在于资金供求两端的风险偏好差异较大。资金方或是对项目安全性要求较高，或是要求更高的风险溢价，而股权持有方则往往过分高估了自己可以获得融资规模，这压缩了券商的利润空间并给操作上带来了更大的难度。

“我们最近接触了一些创业板项目，股权持有者要求的质押率有时会与主板个股相近，甚至有持有者认为近期创业板股价涨得很好，理应获得更多融资，其实这恰恰是我们最近调低创业板股票质押率的主要原因，”某券商资管人士表示，“在我们目前的风控制度下，这样的项目我们只能放弃。”