中国证券：股权质押式回购券商资金占主流，资本中介功能待提升-报载

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京10月29日 - 上海证券报周二报导，交易所股权质押式回购业务上市数月以来，受限于资金价格、风险偏好等因素，券商自有资金仍在交易所股权质押交易中占较大比重，其资本中介通道有待于提高。
报导称，目前上海证券交易所和深圳证券交易所已各有83家券商开通此项业务。交易所股权质押初始交易金额达483亿元人民币。主板股票质押率为45%至46%之间左右，中小板股票平均38.6%，创业板股票平均31.2%。按金额加权平均利率达8.6%。
从资金融出方的分布来看，券商自由资金仍是交易所股权质押业务的主力。上交所券商自有资金占比达63%，深交所为84.5%。 报导指出，目前券商资管开展此项业务的难点在于资金供求两端的风险偏好差异较大。资金方或是对项目安全性要求较高，或是要求更高的风险溢价，而股权持有方则往往过分高估了自己可以获得融资规模，这压缩了券商的利润空间并给操作上带来了更大的难度。
“我们最近接触了一些创业板项目，股权持有者要求的质押率有时会与主板个股相近，甚至有持有者认为近期创业板股价涨得很好，理应获得更多融资，其实这恰恰是我们最近调低创业板股票质押率的主要原因，”某券商资管人士表示，“在我们目前的风控制度下，这样的项目我们只能放弃。”
该业务上市之初，证券业普遍认为，券商资管将成为上市公司股权质押融资的主导者，从而对信托等其他金融机构通过各种交易结构实现的非标股权质押业务形成明显的竞争优势。从目前情况来看，虽然券商目前在此业务中利润率仍然较高，但更多资金目前并没有通过券商平台对接股权质押项目。（完） (发稿 张晓翀/林琦；审校 林高丽)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。