《香港报摘》--其他报纸重要消息10月29日

* 明报：

--为响应金管局推出的《公平待客约章》，多间银行向弱势社群免收低结余费用、撤销不动户费用，并推出不设最低结余要求的基本户口等。不过各间银行所推的基本户口条款各有不同，不少银行仍要求客户使用柜面服务时缴付额外费用，未能做到完全公平处理。

--市场揣测电盈 主席李泽楷旗下富卫保险有机会注入盈大地产 ，令后者昨天股价急涨后停牌，但盈大昨晚出通告澄清，未有任何注资的讨论，而董事会亦不知消息来源。

* 星岛日报：

--“股王”腾讯 再获证券商唱好，摩通昨日把其目标价调高至506港元，该股昨日升1.6%至433港元，亦成为港股升市的火车头；加上中资金融股公布的第三季业绩表现不俗，齐齐为大市注入上升动力。

--新股市场热度持续，本周将有七只新股展开招股混战。重庆银行 昨第二日招股孖展（保证金交易）升温，更出现近期难得一见的顶头槌飞，累计借出近5亿港元孖展，公开发售已超购。徽商银行 虽在本周四才招股，惟有报道称，该行引入包括内房龙头万科 ，以及郑裕彤旗下周大福 等五名基础投资者，势与重庆银行一争高下。

--中电信 今年首三季度纯利按年增17.1%，达147.14亿元人民币，期内经营收入2,381.86亿元，按年增长13.4%。

* 苹果日报：

--中银监鼓励内银加快核销坏账，并计划以试点方式将业界的非标准化理财产品“打包”，转型为公开有价受规范的资产管理计划。传闻是11间被选中参与试点之一的建行 ，其副行长庞秀生昨在分析员电话会议证实，将参与有关资产管理转型计划。

--中电 公布，1-9月本地售电量245.4亿度，按年减少1.2%；其中，住宅用户售电量下跌4.5%，公司归咎夏天天气较去年凉快所致。而中电与中石油集团合作的“西气东输”合营公司，料第四季正式成立。

* 东方日报：

--安徽海螺 公布第三季盈利23.24亿元人民币，按年增长1.28倍，主要是期内产品销量及价格按年增长所致。

--在净利息收入及手续费收入强劲增长的带动之下，重庆农村商业银行 第三季盈利按年升12.68%至15.31亿元人民币，资产质素亦见改善，其不良贷款余额和不良率录得双降，惟资产减值损失大幅增加逾2.8倍。

* 文汇报：

--中远太平洋 公布，第三季录得股东应占利润8,015.5万美元，较去年同期跌18.4%，每股盈利2.86美仙。首三季录得股东应占利润约6.4亿美元，同比大增131%，每股盈利22.94美仙。

--英达公路再生科技 董事长施伟斌表示，公司计划以香港作为开拓海外市场的平台，明年打算招募更多香港员工，方便接洽国外的订单，初步欲进入东南亚及欧美等市场。现时公司与香港承包商合作展开公路维修工程，反应不俗。

* 大公报：

--苏宁云商 互联网转型大计迈出历史性一步，昨日公司联合弘毅投资收购内地网络视频商PPTV，交易规模达4.2亿美元。PPTV总裁陶闯透露，公司仍计划独立上市，惟地点未有确定。(完)