《香港报摘》--其他报纸重要消息10月29日

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
* 明报：
--为响应金管局推出的《公平待客约章》，多间银行向弱势社群免收低结余费用、撤销不动户费用，并推出不设最低结余要求的基本户口等。不过各间银行所推的基本户口条款各有不同，不少银行仍要求客户使用柜面服务时缴付额外费用，未能做到完全公平处理。
--市场揣测电盈 主席李泽楷旗下富卫保险有机会注入盈大地产 ，令后者昨天股价急涨后停牌，但盈大昨晚出通告澄清，未有任何注资的讨论，而董事会亦不知消息来源。
* 星岛日报：
--“股王”腾讯 再获证券商唱好，摩通昨日把其目标价调高至506港元，该股昨日升1.6%至433港元，亦成为港股升市的火车头；加上中资金融股公布的第三季业绩表现不俗，齐齐为大市注入上升动力。
--新股市场热度持续，本周将有七只新股展开招股混战。重庆银行 昨第二日招股孖展（保证金交易）升温，更出现近期难得一见的顶头槌飞，累计借出近5亿港元孖展，公开发售已超购。徽商银行 虽在本周四才招股，惟有报道称，该行引入包括内房龙头万科 ，以及郑裕彤旗下周大福 等五名基础投资者，势与重庆银行一争高下。
--中电信 今年首三季度纯利按年增17.1%，达147.14亿元人民币，期内经营收入2,381.86亿元，按年增长13.4%。
* 苹果日报：
--中银监鼓励内银加快核销坏账，并计划以试点方式将业界的非标准化理财产品“打包”，转型为公开有价受规范的资产管理计划。传闻是11间被选中参与试点之一的建行 ，其副行长庞秀生昨在分析员电话会议证实，将参与有关资产管理转型计划。
--中电 公布，1-9月本地售电量245.4亿度，按年减少1.2%；其中，住宅用户售电量下跌4.5%，公司归咎夏天天气较去年凉快所致。而中电与中石油集团合作的“西气东输”合营公司，料第四季正式成立。
* 东方日报：
--安徽海螺 公布第三季盈利23.24亿元人民币，按年增长1.28倍，主要是期内产品销量及价格按年增长所致。
--在净利息收入及手续费收入强劲增长的带动之下，重庆农村商业银行 第三季盈利按年升12.68%至15.31亿元人民币，资产质素亦见改善，其不良贷款余额和不良率录得双降，惟资产减值损失大幅增加逾2.8倍。
* 文汇报：
--中远太平洋 公布，第三季录得股东应占利润8,015.5万美元，较去年同期跌18.4%，每股盈利2.86美仙。首三季录得股东应占利润约6.4亿美元，同比大增131%，每股盈利22.94美仙。
--英达公路再生科技 董事长施伟斌表示，公司计划以香港作为开拓海外市场的平台，明年打算招募更多香港员工，方便接洽国外的订单，初步欲进入东南亚及欧美等市场。现时公司与香港承包商合作展开公路维修工程，反应不俗。
* 大公报：
--苏宁云商 互联网转型大计迈出历史性一步，昨日公司联合弘毅投资收购内地网络视频商PPTV，交易规模达4.2亿美元。PPTV总裁陶闯透露，公司仍计划独立上市，惟地点未有确定。(完)
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路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。