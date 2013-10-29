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债券 | 2013年 10月 29日 星期二 09:10 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月29日-11月5日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。   
                    
 日期   时间    国家   规模       发行细节
 10/29          日本              两年期公债
 10/29          美国              五年期公债
                                  
 10/29          意大              国库券
                利                
 10/30          德国   40亿欧元   标售10年期债券
 10/30          意大              标售中长期公债
                利                
 10/30          美国              七年期债券
 10/30          日本              标售三个月期贴现国库券
 11/1           日本              增加流动性标售
 11/4   1350    法国              标售国库券(BTF)
                                  
 11/5           英国              标售2052年到期的通胀保值
                                  公债
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
       
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表 
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 李爽  审校　戴素萍)

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