《全球重要经济事件一览表》--10月29日-11月5日

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
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10月29日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。
瑞典比夫市--瑞典央行副总裁Martin Floden访问比夫市并介绍最新的回购利率决定和经济状况(1800)。
维也纳--欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼就奥地利银行业发表演说(1700)。
10月30日(三)
华盛顿--美联储FOMC宣布利率决定。
伦敦--国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)举办Golden Series演讲，主题为“葡萄牙：金融稳定进展”。葡萄牙央行总裁科斯塔主讲。
布鲁塞尔--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧就“零售银行业：释放欧洲实体经济全部潜能的关键”发表讲话(0805)。
德国斯图加特--欧洲央行执委亚斯穆森在有关欧元区未来的一个活动上讲话(1900)。
德国达姆施塔特--欧洲央行管委会成员兼德国央行总裁魏德曼发表演讲，题为“主权债务危机带来的制度和经济挑战”。
罗马--意大利央行总裁维斯科和经济财政部部长萨柯曼尼参加在一个会议。
里加--荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆访问拉脱维亚(至10月31日)
10月31日(四)
雅典--规划与经济研究中心(KEPE)举办关于希腊经济面临的挑战和前景的会议，希腊副财长Christos Staikouras将发表讲话。
惠灵顿--新西兰央行宣布利率决定。
挪威特隆赫姆--挪威央行总裁奥尔森发表讲话。
11月1日(五)
美国圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表讲话(1310)。
美国圣保罗--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在一次会议上致开幕词。
美国费城--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在全球合作中心(Global Interdependence Center)举行的公开仪式上接受2013年全球公民奖颁奖(1600)。
挪威约维克--挪威央行副总裁Qvigstad讲话。
11月4日(一)
维也纳--货币金融机构官方论坛(OMFIF)就“奥地利与欧元区的经济状况”举行圆桌讨论，奥地利央行总裁诺沃特尼发言。
法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧主持国际儿童与青少年金融组织(CYFI)会议(0800)。
柏林--欧洲央行执委亚斯穆森参加欧洲政治研究所组织的一个活动(1130)。
11月5日(二)
马德里--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在一个国际银行业会议上发言(0800)。
法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉在国际儿童与青少年金融组织会议上致闭幕词(1330)。
斯德哥尔摩--欧洲央行执委亚斯穆森参加丹斯克银行2013年金融论坛的小组讨论(1400)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 李爽)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。