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货币新闻 | 2013年 10月 29日 星期二 09:09 BJT

芝加哥期市：玉米期货跌至逾三年低点，因收割进度快于预期

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 680.50 -0.50 -0.07% -1.48% 682.48 38

CBOT玉米 430.00 -0.75 -0.17% -2.27% 443.87 29

CBOT大豆 1272.00 0.75 +0.06% -2.15% 1296.20 33

CBOT稻米 $15.36 $0.00 +0.00% -1.13% $15.29 48

美国原油 $98.28 -$0.40 -0.41% +0.44% $101.88 38

汇率

欧元/美元 $1.377 -$0.001 -0.09% -0.24%

美元/澳元 0.952 -0.005 -0.48% -0.60%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/徐文焰/张涛)

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