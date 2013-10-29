中国基金：国泰基金推国内首只为互联网销售量身定制的的债券基金

路透上海10月29日 - 继天弘基金与支付宝合作推出货币型基金产品“余额宝”之后，中国国泰基金管理公司周五起将推出一只互联网为主要销售渠道的债券型基金，这是国内首只针对互联网特性量身定做的基金产品。

该名为国泰淘宝互联网债券型基金，将于11月1日至12月15日发售。虽然其销售渠道亦包括传统的银行渠道，例如宁波银行 、包商银行、杭州联合银行，但国泰基金相关人士表示，该基金主要以淘宝网等互联网为主要销售渠道，具备一些互联网销售特征，例如该基金销售门槛低，100元人民币起售，申赎费用全免。

目前淘宝的基金销售平台仍在筹备中，不过据业内人士透露，淘宝网近期将获批基金销售平台资格，预计11月1日将开张，国泰淘宝互联网债基有望成为首只在淘宝理财平台上发售的基金。

6月份，天弘基金与支付宝合作推出“余额宝”，受到市场热捧，该产品对接的增利宝货币基金规模在9月底已高达556.53亿元，成为目前最大的公募基金。