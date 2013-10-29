中国基金：国泰基金推国内首只为互联网销售量身定制的的债券基金

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透上海10月29日 - 继天弘基金与支付宝合作推出货币型基金产品“余额宝”之后，中国国泰基金管理公司周五起将推出一只互联网为主要销售渠道的债券型基金，这是国内首只针对互联网特性量身定做的基金产品。
该名为国泰淘宝互联网债券型基金，将于11月1日至12月15日发售。虽然其销售渠道亦包括传统的银行渠道，例如宁波银行 、包商银行、杭州联合银行，但国泰基金相关人士表示，该基金主要以淘宝网等互联网为主要销售渠道，具备一些互联网销售特征，例如该基金销售门槛低，100元人民币起售，申赎费用全免。
目前淘宝的基金销售平台仍在筹备中，不过据业内人士透露，淘宝网近期将获批基金销售平台资格，预计11月1日将开张，国泰淘宝互联网债基有望成为首只在淘宝理财平台上发售的基金。
6月份，天弘基金与支付宝合作推出“余额宝”，受到市场热捧，该产品对接的增利宝货币基金规模在9月底已高达556.53亿元，成为目前最大的公募基金。
支付宝和淘宝网均为中国最大电子商务企业阿里巴巴旗下企业。据国内媒体此前报导，有32个基金公司筹划在淘宝网上开设网店销售基金。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。