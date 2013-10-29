全球经济：世行为其营商环境报告辩护，称国家排名促进了监管改革

中国等国家也曾抱怨排名不公平地污蔑了快速增长的开发中经济体。中国在最新报告中排名第96。

“‘全球营商环境报告’不是要减少监管，而是要改善监管。”世行在报告中称。例如，如果国家降低对投资者保护，排名就会降低。

但世界银行也指出，应以更广泛的视角来看待排名，考虑各国对企业监管采取了多少改善，而不应视为代表每个会影响经济增长领域的因素。

整体排名反映了一个国家与其他国家的相对情况，但或无法完全掌握那个国家为减少官僚式繁文缛节所采取的确切行动多寡。排名也无法显示不同指标间的巨大差异。

例如，爱沙尼亚整体排名22，但在投资者保护一项却排到68位，而跨境贸易则高居第七名。

“我只希望强调...我们刻意采取的这份努力是为降低排名的重要性，而促成整体改善的举措。”世行全球指标主管Augusto Lopez-Claros告诉记者。

但他表示世行最后还是决定保留整体排名，因那有助激发各国朝全球最佳的前景努力，赶上新加坡、新西兰和丹麦的监管水平。

“世界银行决定继续发布排名，因全球对此的支持确实排山倒海。”他说。

世行还指出，研究显示商业监管和一个社会的整体措施相关。监管绑手绑脚可能抑制经济增长和企业精神；与此同时，企业改革则经常伴随其他的改革，如法律规定和控制腐败的手段。