国际油市：伊朗计划重新赢回西方对其石油的兴趣--金融时报

路透10月28日 - 金融时报周一报导，伊朗计划向全球企业提供利润更大的合约，以在未来三年为其油田吸引至少1,000亿美元投资。

金融时报一篇文章援引伊朗石油部长顾问Mehdi Hosseini的话称，伊朗将废除目前的合约“回购”体系；该体系不允许外国企业在伊朗石油项目中预订储量或取得股权。

据该篇文章报导，Hosseini称新的“双赢”式合约正在起草中，“无论是美国还是欧洲”领先企业都将从中受益。双赢式合约细节料将于明年3月在伦敦公布。

伊朗上周表示，如果西方世界减轻对其的制裁，该国将联系老的石油买家并准备降价；在目前全球对石油需求不像进行制裁时那样急需时，伊朗这一举措料将掀起一场争夺市场份额的大战。(完)