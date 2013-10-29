港报财经评论：低通胀阻碍退市--信报10月29日

低通胀阻碍退市/习广思

中美股市踏入季绩期，美股依靠科技股支撑升浪，港股季绩以中资重磅股影响较大。观乎目前环球股市走势，欧美市场强，新兴市场弱，美股创新高，欧股吸引资金流入，澳洲股市亦升至5年高位。反之，投资者对新兴市场态度谨慎，目前市况虽已回稳，但仍未能提升投资者的信心。本周期指结算，美国联储局议息，中国内地拆息高企，导致港股回吐。

恒指昨天开市后升逾100点，其后走势反覆，收报22,086点，在50天线水平争持。大市成交额萎缩至481亿港元，沽空比率8.3%。国寿 及平保 公布季绩后股价造好，美国科技股升势利好腾讯 ，两大指数觅得支持。目前大市主调是获利回吐，濠赌股下跌，留意银娱 、新濠 跌穿10天线；除腾讯外，网龙 除息，科网股全面回吐；汽车股以华晨 回吐压力最大；越秀集团收购创兴银行 ，惟出价低于预期，香港银行股回吐。

资金轮动格局未变，股海寻宝游戏继续。大市成交偏淡，股份个别发展，但不难发掘强势股。新能源股除了炒政策，最实际还是盈利增长。金风 第三季盈利大增，成了股价催化剂，连带中传动 、国电科环 等股份上升。医药板块非常分散，每间公司都有自己的故事，石药 盈利改善，消化配股压力后，走势现突破。复星医药 与母公司复星国际 的主题同一脉络，炒资产并购故事，待股价调整后可吸纳。年初至今，标普500指数升幅是23.4%，纳指升幅是30.6%，每当指数升至新高，总有人谈论泡沫，但实在是过虑，亦会有人讨论调整，但调整其实是自然的事。2013年已近尾声，美股走势将会如何？2014年的市况又会怎样？上升空间有多大？

说到底，一切要视乎“放水”话事人，即联储局主席的取态。本周联储局议息，但市场认为这次议息意义不大，一来政府停运打乱了经济数据，二来各项指数反映复苏动力减弱，相信当局此刻退市机会甚低。由9月份联储局主席贝南奇宣布不退市，然后美国总统奥巴马提名耶伦接掌联储局，到数据公布时间被打乱，市场对退市的预期正在不断地改变。(B02)

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圆汇99成好淡判别位/苏子

市场人士预期，明年3月前联储局不会收水，故不少投资者也相信11月的美元走势仍会面对较大沽压；此外，不少投资者已怀疑日本首相安倍晋三是否可以坚持推行他的促进经济增长政策，并担心会扭转日本股市的良好上升势头。由于近一年来，日本股市与日圆汇价存在反比关系，故一旦日本股市扭转升势，不少市场人士亦会开始担心日圆汇价会否出现较为强劲的走势，从而令到本来有较大沽压的美元，兑日圆更将会出现显着的下跌浪。

日本三菱UFJ信托银行的高级经理便预计，未来四周美元兑日圆会下跌至95心理关口；至于Citigroup的日本业务GIO外汇策略主管Osamu Takashima亦改变了本来看好美元兑日圆的预测，目前预期美元兑日圆将在94-99上落，不会返回100心理关口以上。

由于Osamu Takashima估计本月17日的99高位将会成为美元兑日圆回升时的重要顶部阻力，不会轻易突破。因此，换个角度看，若稍后能成功突破此阻力，则意味市场目前对美元兑日圆看淡的态度将会改观，从而令届时的美元兑日圆走势出现较为强劲的上升趋势市，并成功返回100关口以上波动的可能性大增。故99阻力关口目前可视作美元兑日圆的短期重要好淡判别位，一旦成功突破，投资者宜采取顺势买入的策略。目前市场正等待联储局于本周四凌晨的议息结果，故市场在知悉结果前，可以说是欠缺重要交易线索。目前市场情绪仍以看淡美元为主，不少投资者正等待欧罗兑美元下跌至1.375水平附近才采取趁低买入的策略。

短线而言，若欧罗兑美元的调整未达1.375水平附近便已止跌并成功突破上周的1.3832高位，换言之，即美元的沽压仍然极为严峻，故提防稍后汇价有可能进一步朝着1.4心理关口迈进。(B08)