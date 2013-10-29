港报财经评论：内银内险股拣选之道--经济日报10月29日

内银内险股拣选之道/林瑞芬

港股跌势暂回顺，昨弹0.48%至22,806收市；成交额只481亿港元。典型调整格局，上周冲涨不成功而回，抵50天线再争持一番，以决定后市。上周指看住SHIBOR来判势，昨公布的数据显示仍上扬，但升幅已比前温和，3个月升0.65个基点至4.6975港元，两周及一个月则分别报升53.4个基点及5.5个基点，分别至6.396厘及6.477厘，显示短期资金仍较为紧张。

资金面在今周紧张过后，有望于下周纾缓，因财政税款已上缴。美国暂未有收水政策，相信人行仍会采取敌不动我不动策略，收紧货币策略未系时候。根据中金公司一份报告也推断，历史资料显示，四季度财政存款投放金额约为同期财政赤字规模的55%，以此推算，四季度财政存款投放量为9,400亿港元。

考虑到10月份是财政存款回笼，11、12月一般以净投放为主，预计最后两个月的财政存款投放将达1.3万亿，也对银行间资金形成有力的流动性支撑。不宜过分疑虑10月拆息抽升会重演6月银荒，上证昨微涨0.91点至2,132，止缓跌势，开始冷静迎接三中全会。

恒指23,500为明显中期阻力位，后市若能配合突破自然好世界，至少2,000点的大涨空间。当然，是否咁容易给你，且看上周从高位突掉头就知，50天线暂为争持界限，昨日市况反弹成交不足500亿港元势显弱，短线低收50天线反覆向下试22,500或22,000的可能仍未能消失。

对中期后市走势，仍偏于稍稍看高一线，一来美国未有条件收水；二来，中国待兴之势。只要恒指守稳22,000，向上突破只是时间问题。国企季绩公布已开锣，对投资者来讲，是检阅国指大形势的重要指标，尤其金融股。内银股建行 打头炮，今年第三季净利润为567.71亿元人民币，按年增9.37%，不过不失。

重庆农村商业银行 截至今年9月底止第三季，纯利按年增长12.69%至15.31亿港元，低于市场预期。早几年，几只国有内银股可谓得天独厚，盈利增长又好，当其时，又少有内银股上市竞争，惟近年不断有城商行上市，重庆银行 、徽商行 等陆续招股上市，形成僧多粥少。内银股未来要发挥好自身的盈利表现，才有足够能力吸引投资者以真金白银投入持有。重庆银行及徽商行招股拟定价PB1倍楼下，实乃权宜之计。(B05)

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息率逾五厘，建行候低买/余少文

中国内地股市走低，国企指数反弹，是受业绩高峰期以及期指结算因素影响，料大市本周牛皮。而内银股率先公布业绩的建设银行 盈利差于预期，惟息率高，吸引力未减。国企指数昨日升80点或0.8%，收报10,258点，成交额99亿港元，随大市上升主板H股逾56%，业绩优于预期的中国人寿 、中海油田服务 等领涨；红筹指数升2点，报4,424点，成交额36亿港元，内房股撑住指数。

国指上周四连跌，兼且跌穿汇聚的10天、20天和50天线，以及10,300点支持位，除非短期内重上俗称牛熊分界线的250天线，否则9月高位10,830点开始的一浪低于一浪低走势料会延续，维持10,000点的支持力度或有限的看法，国指料会下试9,800点。

至于今周是中资股披露第三季业绩高峰期，加上周三是期指结算日，相信股民暂以观望为主，内银股依然是焦点所在，建行为内银股揭开业绩序幕，可惜业绩只是一般，首三季赚1,764.8亿元人民币，同比增长11.6%，每股盈利0.71元人民币；当中第三季盈利567.7亿元人民币，较去年同期升9.4%，略低于市场预期的572亿元人民币。

建行首三季净息差2.71%，跟上半年持平，而一至三季的季度净息差都维持在2.71%水平，相对大部分内银股第二季净息差下跌，其整体表现已算不俗。其中净利息收入升9.8%至2,865亿元人民币，手续费及佣金净收入升14.5%至801亿元人民币，而贷款增长11.5%，但不良贷款较去年底只增加75亿元人民币，不良贷款率0.98%，较上半年还下降0.01百分点，反映建行首三季业绩平稳。

至于建行首三季成本收入比只有25.5%，跟去年同期相若，但贷存比率升至69.1%，至少是近数年最高，或是客户存款放缓，追不上贷款升幅。而存款放缓可能涉及外汇占款较过去有所下降所致，故令资金流入带动的乘数效应减慢。若然客户存款增幅减慢，不排除建行贷存比率明年会升破70%。

彭博综合证券商预测，建行今年盈利约2,112亿元人民币，料按年增长9.3%，由于第四季是全年赚钱最少的一季，相信难以出现意想不到的高增长，股民对建行今年盈利增长自然没有太大期望。彭博更料建行明年增长会进一步放缓至6%左右，盈利可能缺乏双位数增长，但只要有增长，今明两年预测PE已可降至5倍左右，预期息率也可升至6.4厘和6.8厘，即使九折计算也有5.8厘和6.1厘，再减去10%股息税还有5.2厘和5.5厘，并非太差。(B03)