港报财经评论：内银内险股拣选之道--经济日报10月29日

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
内银内险股拣选之道/林瑞芬
港股跌势暂回顺，昨弹0.48%至22,806收市；成交额只481亿港元。典型调整格局，上周冲涨不成功而回，抵50天线再争持一番，以决定后市。上周指看住SHIBOR来判势，昨公布的数据显示仍上扬，但升幅已比前温和，3个月升0.65个基点至4.6975港元，两周及一个月则分别报升53.4个基点及5.5个基点，分别至6.396厘及6.477厘，显示短期资金仍较为紧张。
资金面在今周紧张过后，有望于下周纾缓，因财政税款已上缴。美国暂未有收水政策，相信人行仍会采取敌不动我不动策略，收紧货币策略未系时候。根据中金公司一份报告也推断，历史资料显示，四季度财政存款投放金额约为同期财政赤字规模的55%，以此推算，四季度财政存款投放量为9,400亿港元。
考虑到10月份是财政存款回笼，11、12月一般以净投放为主，预计最后两个月的财政存款投放将达1.3万亿，也对银行间资金形成有力的流动性支撑。不宜过分疑虑10月拆息抽升会重演6月银荒，上证昨微涨0.91点至2,132，止缓跌势，开始冷静迎接三中全会。
恒指23,500为明显中期阻力位，后市若能配合突破自然好世界，至少2,000点的大涨空间。当然，是否咁容易给你，且看上周从高位突掉头就知，50天线暂为争持界限，昨日市况反弹成交不足500亿港元势显弱，短线低收50天线反覆向下试22,500或22,000的可能仍未能消失。
对中期后市走势，仍偏于稍稍看高一线，一来美国未有条件收水；二来，中国待兴之势。只要恒指守稳22,000，向上突破只是时间问题。国企季绩公布已开锣，对投资者来讲，是检阅国指大形势的重要指标，尤其金融股。内银股建行 打头炮，今年第三季净利润为567.71亿元人民币，按年增9.37%，不过不失。
重庆农村商业银行 截至今年9月底止第三季，纯利按年增长12.69%至15.31亿港元，低于市场预期。早几年，几只国有内银股可谓得天独厚，盈利增长又好，当其时，又少有内银股上市竞争，惟近年不断有城商行上市，重庆银行 、徽商行 等陆续招股上市，形成僧多粥少。内银股未来要发挥好自身的盈利表现，才有足够能力吸引投资者以真金白银投入持有。重庆银行及徽商行招股拟定价PB1倍楼下，实乃权宜之计。(B05)
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息率逾五厘，建行候低买/余少文
中国内地股市走低，国企指数反弹，是受业绩高峰期以及期指结算因素影响，料大市本周牛皮。而内银股率先公布业绩的建设银行 盈利差于预期，惟息率高，吸引力未减。国企指数昨日升80点或0.8%，收报10,258点，成交额99亿港元，随大市上升主板H股逾56%，业绩优于预期的中国人寿 、中海油田服务 等领涨；红筹指数升2点，报4,424点，成交额36亿港元，内房股撑住指数。
国指上周四连跌，兼且跌穿汇聚的10天、20天和50天线，以及10,300点支持位，除非短期内重上俗称牛熊分界线的250天线，否则9月高位10,830点开始的一浪低于一浪低走势料会延续，维持10,000点的支持力度或有限的看法，国指料会下试9,800点。
至于今周是中资股披露第三季业绩高峰期，加上周三是期指结算日，相信股民暂以观望为主，内银股依然是焦点所在，建行为内银股揭开业绩序幕，可惜业绩只是一般，首三季赚1,764.8亿元人民币，同比增长11.6%，每股盈利0.71元人民币；当中第三季盈利567.7亿元人民币，较去年同期升9.4%，略低于市场预期的572亿元人民币。
建行首三季净息差2.71%，跟上半年持平，而一至三季的季度净息差都维持在2.71%水平，相对大部分内银股第二季净息差下跌，其整体表现已算不俗。其中净利息收入升9.8%至2,865亿元人民币，手续费及佣金净收入升14.5%至801亿元人民币，而贷款增长11.5%，但不良贷款较去年底只增加75亿元人民币，不良贷款率0.98%，较上半年还下降0.01百分点，反映建行首三季业绩平稳。
至于建行首三季成本收入比只有25.5%，跟去年同期相若，但贷存比率升至69.1%，至少是近数年最高，或是客户存款放缓，追不上贷款升幅。而存款放缓可能涉及外汇占款较过去有所下降所致，故令资金流入带动的乘数效应减慢。若然客户存款增幅减慢，不排除建行贷存比率明年会升破70%。
彭博综合证券商预测，建行今年盈利约2,112亿元人民币，料按年增长9.3%，由于第四季是全年赚钱最少的一季，相信难以出现意想不到的高增长，股民对建行今年盈利增长自然没有太大期望。彭博更料建行明年增长会进一步放缓至6%左右，盈利可能缺乏双位数增长，但只要有增长，今明两年预测PE已可降至5倍左右，预期息率也可升至6.4厘和6.8厘，即使九折计算也有5.8厘和6.1厘，再减去10%股息税还有5.2厘和5.5厘，并非太差。(B03)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。