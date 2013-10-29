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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 09:52 BJT

金属期市：LME期铜下滑，因迹象显示美国经济复苏势头减弱

铜价周五跌至10月11日以来最低水准7,113美元，料维持在7,000至7,420美元之间，8月初以来该合约一直陷于该区间内。

上海期交所1月期铜合约 跌0.2%报每吨51,400元人民币(8,400美元)。

上海期铝 触及逾两个月高位每吨14,465元人民币，追随隔夜伦敦市场铝价走势。LME期铝、期锌和期铅周一均触及两个月高点。

美国9月制造业产出几乎没有增长，成屋待完成销售指数也创下将近三年半以来最大降幅，进一步表明美国经济成长动能在第三季末出现消退。

美国联邦储备理事会(美联储)官员本周不大可能对货币政策进行任何改变，他们正在等待更多证据，以研判华盛顿的预算之争对美国经济造成的损害有多严重。 (完)

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(编译 李爽 审校 张荻)

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