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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 09:53 BJT

澳新汇市：澳元与新西兰元走低，之前澳央行总裁发表利空讲话

“贸易条件今后可能下降，而不是上升。因此，似乎澳元汇率未来非常可能明显低于目前水平，”史蒂文斯表示。

澳元最新报0.9522美元，交易员预测可能进一步下跌。

“我们仍然能看到澳元有些疲弱...交易商仍然看空，除非他们看到强烈的反转迹象，”外汇经纪商Invast Securities的资深技术分析师Vito Henhoto表示。

澳元兑美元8月末以来上涨了8%左右，上周触及五个月高点，主要是因为美国联邦储备理事会(美联储/FED)决定推迟缩减资产购买规模。

澳元支撑位在0.9520，这是0.9280-$0.9758走势的50%回档位。如果跌破此处，将下看0.9410这一重要技术水准。

澳元兑日圆和欧元亦走低，因为澳洲央行的言论促使市场改变利率展望。

新西兰元 报0.8267，保持在三周低点附近。

在新西兰央行和美联储宣布会议声明之前，投资者预计会保持谨慎。(完)

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