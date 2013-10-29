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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 09:45 BJT

****《港报快速浏览》--10月29日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：弱势人士存款收费理应豁免--文汇报                                  
 港报社评：汲发牌教训，速改管治深层问题--经济日报                            
 港报社评：中日关系军事化，和解之路愈走愈远--信报                            
 港报社评：幼儿面试添压，弄巧反拙--星岛日报                                  
 港报社评：京港两个励志故事谱写同一人生感悟--明报                            
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：内银内险股拣选之道--经济日报10月29日                          
 港报财经评论：低通胀阻碍退市--信报10月29日                                  
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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