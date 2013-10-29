日本经济：消费支出在明年消费税提高前大幅跳升

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
“人们赶在加税之前购物，而且就业形势也在好转，”三井住友资产管理的高级分析师Hiroaki Muto称。
“负产出缺口在缩窄，很快将变为正缺口，这将促进通胀。”
明年4月，日本消费税税率将从目前的5%上调至8%。这已经帮助带动一波住房市场的繁荣，并刺激许多人赶在增税前购物。
9月求才求职比为0.95，与前月持平，前月水平为2008年5月以来最高。9月预估为0.96。
总务省数据显示，9月经季节调整的失业率由8月的4.1%降至4.0%，与分析师预估中值一致。
安倍晋三将终结通缩与扭转经济走势作为内阁的首要任务。作为该计划的一部分，日本央行4月祭出大规模量化宽松举措，以图两年内实现2%的通胀目标。
日央行将于周四的政策会议上公布最新通胀和经济预估。
今年迄今，日本经济成长超过七国集团其他成员国，但这样的步伐能否持续还有待观察，因日本经济的薄弱环节--资本支出仅在近期才开始显露复苏迹象。(完) (编译 李婷仪/石冠兰 审校 隋芬)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。