日本经济：消费支出在明年消费税提高前大幅跳升

“人们赶在加税之前购物，而且就业形势也在好转，”三井住友资产管理的高级分析师Hiroaki Muto称。

“负产出缺口在缩窄，很快将变为正缺口，这将促进通胀。”

明年4月，日本消费税税率将从目前的5%上调至8%。这已经帮助带动一波住房市场的繁荣，并刺激许多人赶在增税前购物。

9月求才求职比为0.95，与前月持平，前月水平为2008年5月以来最高。9月预估为0.96。

总务省数据显示，9月经季节调整的失业率由8月的4.1%降至4.0%，与分析师预估中值一致。

安倍晋三将终结通缩与扭转经济走势作为内阁的首要任务。作为该计划的一部分，日本央行4月祭出大规模量化宽松举措，以图两年内实现2%的通胀目标。

日央行将于周四的政策会议上公布最新通胀和经济预估。