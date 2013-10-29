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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 10:08 BJT

台湾债市：五年公债殖利率盘初走扬，因部分多单获利了结

路透台北10月29日 - 台湾指标五年期公债102/11期 周二盘初殖利率走扬。交易员认为，早盘多单获利了结卖需增温令交投转趋热络，不过在美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议前，料台债仍将维持盘整格局。

交易员指出，市场普遍预期FOMC决议仍将维持原有的量化宽松(QE)退场基调，目前市场只是担心有出乎意料的说法，令台债主流券殖利率在会前偏向区间整理；若FOMC决议符合预期，殖利率反而会稍有反弹，因此部分多单抢先在FOMC会前出场，带动早盘五年券102/11成交量明显放大。

〞FOMC开会前就是盘整状况。〞一位大型银行交易员称。

美国公债价格周一走低，因投资者为本周进行的960亿美元公债标售预留空间，不过收益率仍徘徊在三个月低位附近。指标10年期公债价格 下跌5/32，收益率报2.520%，高于上周五的2.503%。10年期公债收益率上周触及三个月低位2.471%，因9月就业数据令人失望。

观察市场最新动态：

* 美国指标10年债殖利率周二在亚洲早盘变化不大

* 台债五年券102/11早盘出现获利了结卖需

* 102/11殖利率续处既有区间整理

* 美国FOMC会议前，台债维持盘整格局

预估指标公债今日主要交投区间：

* 102/11：1.09-1.12%

本地时间9:55时最新报价：

* 102/11期五年公债殖利率升0.65基点报1.1040%

以下为最新相关报导链接：

* 美国债市：公债价格走低，为本周标售预留空间

* 综述：美国制造业和楼市数据表明，经济成长正在失去动力

* 美国政经：参议院金融委员会考虑11月14日就叶伦的提名举行听证会

* 表格: 美国9月成屋待完成销售指数较上月下降5.6%，预估为增长0.1%

* 表格：美国9月工业生产较前月增长0.6%，预估为增长0.4% (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)

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