台湾债市：五年公债殖利率盘初走扬，因部分多单获利了结

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透台北10月29日 - 台湾指标五年期公债102/11期 周二盘初殖利率走扬。交易员认为，早盘多单获利了结卖需增温令交投转趋热络，不过在美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议前，料台债仍将维持盘整格局。
交易员指出，市场普遍预期FOMC决议仍将维持原有的量化宽松(QE)退场基调，目前市场只是担心有出乎意料的说法，令台债主流券殖利率在会前偏向区间整理；若FOMC决议符合预期，殖利率反而会稍有反弹，因此部分多单抢先在FOMC会前出场，带动早盘五年券102/11成交量明显放大。
〞FOMC开会前就是盘整状况。〞一位大型银行交易员称。
美国公债价格周一走低，因投资者为本周进行的960亿美元公债标售预留空间，不过收益率仍徘徊在三个月低位附近。指标10年期公债价格 下跌5/32，收益率报2.520%，高于上周五的2.503%。10年期公债收益率上周触及三个月低位2.471%，因9月就业数据令人失望。
观察市场最新动态：
* 美国指标10年债殖利率周二在亚洲早盘变化不大
* 台债五年券102/11早盘出现获利了结卖需
* 102/11殖利率续处既有区间整理
* 美国FOMC会议前，台债维持盘整格局
预估指标公债今日主要交投区间：
* 102/11：1.09-1.12%
本地时间9:55时最新报价：
* 102/11期五年公债殖利率升0.65基点报1.1040%
以下为最新相关报导链接：
* 美国债市：公债价格走低，为本周标售预留空间
* 综述：美国制造业和楼市数据表明，经济成长正在失去动力
* 美国政经：参议院金融委员会考虑11月14日就叶伦的提名举行听证会
* 表格: 美国9月成屋待完成销售指数较上月下降5.6%，预估为增长0.1%
* 表格：美国9月工业生产较前月增长0.6%，预估为增长0.4% (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。