版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 10:36 BJT

香港新股：徽商银行IPO获六家基石投资者认购6.39亿美元股份--销售文件

路透香港10月29日 - 路透周二收到的销售文件显示，正在香港进行IPO的中国城市商业银行徽商银行，已获得香港富商郑裕彤旗下周大福、中国地产商万科 、江苏汇金控股集团有限公司，以及另外三家基石投资者承诺购买至多6.39亿美元的股份。

徽商银行是次IPO拟筹资多至13亿美元，为最近三年来香港最大的一宗银行IPO。上一次银行在港的大型IPO要追溯到2010年9月，当时重庆农村商业银行 筹资17亿美元。

本次招股由中银国际、中信证券国际 、摩根大通 、摩根士丹利 和瑞银集团 牵头。(完) (编译 李爽 审校 屈桂娟)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐