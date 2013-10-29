《焦点》投行业务营收惨淡，料拖累欧洲大银行业绩

莱斯银行正与英国金融监管机构磋商明年重新开始派发股息的可能性。该行一直在出售资产并缩减国际业务来强化资本金状况，目标是到年底核心一级资本充足率超过10%。

然而，该行可能不得不增加资金拨备，用于因误卖贷款保险及复杂的利率对冲产品而对客户进行赔偿。莱斯银行已经预计将支付73亿用于误卖付款保障保险(payment protection insurance/PPI)赔偿，在同业中最高。

渣打银行 第三季业绩料将疲弱，归因于投行业务艰难、贷款增长放缓，且汇率造成明显拖累，因为印尼和印度卢比走软导致以美元计算的获利减少。

因担忧亚洲成长减缓或导致其脱离长达十年的增长轨道，渣打股价遭受打压，今年已下跌3%，是欧洲表现最差的银行股之一。