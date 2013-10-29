台湾汇市：台币早盘实质交易持稳，市场等待美联储会议结果

路透台北10月29日 - 台币兑美元 周二盘初实质交易持稳于上日，尽管已到月底，但出口商仍等待更好的价格，抛汇力道并不明显。市场仍在等待美联储(FED)的会议结论。

汇银人士表示，国际美元稍事反弹，且美联储会议在即，市场也倾向观望。而今日出口商挂价在29.41-29.42以上，并不急着卖美元。而外资盘初也未见明显的方向。

一位外资银行交易人士表示，〞盘初有一些保管行在买美元，但量很少，看不出来方向。〞

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，早盘美元/台币各天期折价幅度较上日稍微缩小。美元/台币指标一个月期 报价约在29.350/29.360间，上日收盘在29.320。

本地时间10:21时，受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走升5.3分报29.407。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.40-29.42，上交易日则落在29.38-29.41。

美元周二亚洲市场盘初守住隔夜的温和涨幅，不过仍距离九个月低点不远，因投资者押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)将维持刺激政策直到明年初。

交易员观察市场最新动态：

* 大型汇银人士表示，临近月底，出口商仍有抛汇需求

* 韩元 走势也同样持稳不变

* 外资动作不大

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.40-29.42

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