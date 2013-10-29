台湾汇市：台币早盘实质交易持稳，市场等待美联储会议结果

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透台北10月29日 - 台币兑美元 周二盘初实质交易持稳于上日，尽管已到月底，但出口商仍等待更好的价格，抛汇力道并不明显。市场仍在等待美联储(FED)的会议结论。
汇银人士表示，国际美元稍事反弹，且美联储会议在即，市场也倾向观望。而今日出口商挂价在29.41-29.42以上，并不急着卖美元。而外资盘初也未见明显的方向。
一位外资银行交易人士表示，〞盘初有一些保管行在买美元，但量很少，看不出来方向。〞
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，早盘美元/台币各天期折价幅度较上日稍微缩小。美元/台币指标一个月期 报价约在29.350/29.360间，上日收盘在29.320。
本地时间10:21时，受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走升5.3分报29.407。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.40-29.42，上交易日则落在29.38-29.41。
美元周二亚洲市场盘初守住隔夜的温和涨幅，不过仍距离九个月低点不远，因投资者押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)将维持刺激政策直到明年初。
交易员观察市场最新动态：
* 大型汇银人士表示，临近月底，出口商仍有抛汇需求
* 韩元 走势也同样持稳不变
* 外资动作不大
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.40-29.42
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* 韩国数据：9月经季调经常帐盈余降为49.7亿美元，因出口下降进口增加 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。