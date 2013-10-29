全球经济：今年全球奢侈品销售额料将增加--咨询机构Bain

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透米兰10月28日 - 咨询机构Bain周一在一份研究中称，今年全球奢侈品的实质销售额预计将超过2012年，美国将取代中国成为推动销售增长的主力。
Bain称，2013年按固定汇率计算的全球个人奢侈品销售额将增加6%，高出其5月的预估增幅4-5%，以及2012年的实际增幅5%。
按当前汇率计算，今年的奢侈品销售额增幅将只有2%，主要受日圆贬值影响。
Bain称，全球奢侈品市场2013年的规模料为2,170亿欧元(2,993.3亿美元)，该市场包括服装、手表、香水、化妆品、珠宝、以及皮带，领带和鞋履等配饰。
Bain表示，美国今年的奢侈品销售额增幅预计为4%，表现超过销售趋缓的中国大陆市场，因为尽管中国消费者占2013年全球奢侈品消费者的29%，为最大的单一消费群体，但他们更多的是赴海外购物。
Bain还指出，按当前汇率计算，中国市场2013年的奢侈品销售额将只会增长2.5%，远低于去年20%的增幅，因中国市场已经成熟。
美国西部的城市，比如拉斯维加斯和洛杉矶的中国游客日益增多，美国人在国内外的消费也增加。
相反因受“安倍经济学”的影响，日本消费者的海外购物意愿下降。日圆汇率在安倍经济政策的影响下，贬值了约20%。
Bain称，奢侈品行业实质和名义增幅的差异有逾一半是受日圆汇率走势左右。日本奢侈品市场仍然存在不确定性，因其受到汇率波动的强劲影响。
Bain还称，马来西亚和印尼等国家目前是亚洲销售增长的主要推动力，今年这两个国家的奢侈品销售额料增长11%，去年增幅为20%。
“东南亚地区是很棒的增长摇篮，”Bain的Claudia d'Arpizio在米兰介绍研究结果时说道。(完)
(编译 白云; 审校 徐文焰)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。