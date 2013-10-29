全球经济：今年全球奢侈品销售额料将增加--咨询机构Bain

路透米兰10月28日 - 咨询机构Bain周一在一份研究中称，今年全球奢侈品的实质销售额预计将超过2012年，美国将取代中国成为推动销售增长的主力。

Bain称，2013年按固定汇率计算的全球个人奢侈品销售额将增加6%，高出其5月的预估增幅4-5%，以及2012年的实际增幅5%。

按当前汇率计算，今年的奢侈品销售额增幅将只有2%，主要受日圆贬值影响。

Bain称，全球奢侈品市场2013年的规模料为2,170亿欧元(2,993.3亿美元)，该市场包括服装、手表、香水、化妆品、珠宝、以及皮带，领带和鞋履等配饰。

Bain表示，美国今年的奢侈品销售额增幅预计为4%，表现超过销售趋缓的中国大陆市场，因为尽管中国消费者占2013年全球奢侈品消费者的29%，为最大的单一消费群体，但他们更多的是赴海外购物。

Bain还指出，按当前汇率计算，中国市场2013年的奢侈品销售额将只会增长2.5%，远低于去年20%的增幅，因中国市场已经成熟。

美国西部的城市，比如拉斯维加斯和洛杉矶的中国游客日益增多，美国人在国内外的消费也增加。

相反因受“安倍经济学”的影响，日本消费者的海外购物意愿下降。日圆汇率在安倍经济政策的影响下，贬值了约20%。

Bain称，奢侈品行业实质和名义增幅的差异有逾一半是受日圆汇率走势左右。日本奢侈品市场仍然存在不确定性，因其受到汇率波动的强劲影响。

Bain还称，马来西亚和印尼等国家目前是亚洲销售增长的主要推动力，今年这两个国家的奢侈品销售额料增长11%，去年增幅为20%。

“东南亚地区是很棒的增长摇篮，”Bain的Claudia d'Arpizio在米兰介绍研究结果时说道。(完)