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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 10:37 BJT

中国金属：明年中国精炼铜产量较今年增长7.4%--安泰科

路透昆明10月29日 - 研究机构安泰科(Antaike)首席铜分析师杨长华称，2014年中国料生产680万吨精炼铜，较今年提高7.4%。

杨长华对路透表示，明年中国精炼铜的消费量料增长6.5%，至870万吨，因中国持续对电力行业进行大量投资。(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)

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