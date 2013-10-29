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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 10:49 BJT

台湾股市：早盘微升，大立光等苹果供应商上涨

路透台北10月29日 - 台湾股市周二早盘微升0.2%，大立光 等苹果 供应商股票上涨，因投资者无视苹果令人失望的业绩，转而关注其新款iPhone和iPad的旺盛需求。

开盘一小时左右，加权股价指数 攀升至8,422.14点，翻转了开盘的跌势。

手机摄像镜头供应商大立光上涨1%，其竞争对手玉晶光 涨2.6%，电子类指数 升0.2%。

台湾人寿 上涨2%，中信金控 微升0.3%。当地报纸报导称，中信金控本周将宣布以254亿台币收购台湾人寿。(完)

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