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货币新闻 | 2013年 10月 30日 星期三 15:51 BJT

中国新债：财政部下周三将招标发行280亿元固息国债，期限五年

路透上海10月30日 - 中国财政部周三公告称，将于下周三(11月6日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行280亿元人民币固息国债，期限五年。

刊登在财政部网站的公告称，该期债为今年第23期记账式附息国债，利息按年支付。采用混合式招标方式，标的为利率，进行甲类成员追加投标。

该期债竞争性招标时间为11月6日上午10:35-11:35，11月7日开始计息，11月7日至11月11日进行分销；11月13日起上市交易。(完)

参看详情，可点选财政部网站(here) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)

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