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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 10:55 BJT

日本股市：早盘下跌，受累于令人失望的企业财报

路透东京10月29日 - 日本股市日经指数周二早盘下跌，受小松制作所 大跌拖累，此前这家全球第二大设备制造商发布获利预警，拉低其他在新兴市场拥有庞大业务的公司股价。

迄今财报季未能振奋人心，引发日本企业前景疑虑，并冲击大盘。

日经指数 早盘中段下跌0.4%至14,334.90点。支撑位目前在一重要技术位附近，即一目均衡云区顶部14,235点。

小松制作所最低重挫8.6%至两个月低位，该公司周一将全年营业利润预估下调逾30%，指因矿业设备需求下降的程度大于预期。

交易商表示，令人失望的财报已导致一些投资者全面锁定获利。

东证股价指数 下滑0.3%至1,195.36点，交投相对清淡，成交量为过去90个交易日均值的47.7%。(完)

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