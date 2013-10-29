表格：LME金属库存最新变化--10月29日

投行观点：博通(Broadcom)目标价从210美元上调至240--摩根士丹利
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路透伦敦10月29日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 476,675 -1,525 锡 12,900 -40 铅 232,925 持平 锌 1,035,575 -2,200 铝 5,389,975 -5,925 镍 234,228 -756 铝合金 61,110 -20 NASAAC 101,660 -540 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> (编译 田建华; 审校 张明钧)
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