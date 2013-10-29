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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 11:03 BJT

日本债市：日债持稳而成交清淡，市场观望美日央行会议

当日涨    上日
                                                跌     
                                     最新报   (基点)   收市价
                                       价              
                                                          
 两年期公债                           0.000%     +0.0   0.100%
 五年期公债                           0.205%     +0.0   0.205%
 10年期公债                           0.610%     +0.0   0.610%
 20年期公债                           1.485%     +0.5   1.480%
 30年期公债                           0.000%     +0.0   1.620%
 10年期公债期货    <0#JGB:>           144.87    +0.04   144.83
                                                              
 注1：公债期货涨跌为点数。                             
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交                            
 。                                                    
 (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪 审校 侯向明)

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