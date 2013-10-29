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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 11:07 BJT

韩国股市：盘中小升，中国需求和韩元疑虑压制升势

路透首尔10月29日 - 韩国股市周二早上扳回盘初跌幅，因造船股和化工股上涨，抵销了获利了结卖压。

外资周一创下连续42天买超韩股后，再度看似将中断这样的买超趋势，不过周二早上又重新站在买方，买进227亿韩元(2,139万美元)的韩股。

尽管买盘在早盘尾段进驻，但外资明显担心强势韩元，韩国当局有可能采取行动打压韩元。此外，市场也担心中国的需求情况。

0229 GMT时，韩股综合股价指数 上涨0.2%至2,053.12点，此前一度低见2,039.46。

全球第二大记忆体晶片厂商SK Hynix Inc 股价下跌1.4%，尽管该公司公布季度获利创纪录 。

造船 和化工股 表现抢眼，分别上涨1.8%和1.6%。(完) 　　

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