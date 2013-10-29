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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 11:13 BJT

《全球市场》亚股及美元陷于近期区间波动，市场静候美联储决议

澳元兑美元 跌逾0.33美分，一度低见0.9512美元，此前澳洲央行总裁史蒂文斯表示，由于该国贸易条件下降，澳元未来可能大幅贬值，这种转变将有利于贸易部门 。

澳元/美元最新报0.9532美元，远远脱离上周三曾触及的五个月高点0.9758美元。

大宗商品交易方面，现货金 微跌，报每盎司1,351.56美元，周一曾升至五周高点1,356.50美元。

伦铜 跌约0.5%，报7,154.75美元。上日公布的美国经济数据欠佳。

美国原油期货 小跌约0.2%，跌向每桶98美元，但仍接近一周高位，因利比亚石油出口锐减，重燃供应疑虑。布兰特原油则跌0.5%，上日上涨2.68美元。

利比亚原油出口降至不及产能的10%，因该国西部港口和油田受抗议活动影响暂停运作。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)

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