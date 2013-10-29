美国金融：美联储最快在明年初公布银行大宗商品业务监管计划--消息

针对华尔街原材料交易操作的新一轮审查已经引发银行的不安；该类业务的规模达到数兆(万亿)美元。银行担心美联储施加新的限制，而这块业务的光环已然黯淡不少且监管成本趋升。

7月摩根大通 宣布出售大宗商品实货交易部门。

律师们指出，美联储的一个核心顾虑可能是，拥有油轮和钻井平台等实货商品资产对于银行体质构成潜在危险，包括诉讼、合同和刑事风险。

“美联储关注(银行的)安全和稳定性，而诉讼风险是一个方面。他们将决定...资本以及其他审慎控制举措能否妥善解决问题，”咨询公司Federal Financial Analytics的合伙人Karen Shaw Petrou表示。