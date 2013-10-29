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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 11:28 BJT

中国农业：2013年中国玉米进口料达500万吨--国家粮油信息中心

路透上海10月29日 - 中国国家粮油信息中心周二预计，2013年中国玉米进口量将达到500万吨。该预测值接近中国去年的实际进口量。

粮油信息中心在报告中并称，根据船期预计，中国11月玉米进口量料为80万吨。

根据此前中国海关统计，2012年中国玉米进口量为520.74万吨，同比增长197.08%，主要进口来源地为美国。

分析人士指出，玉米主产国--美国玉米价格近期的大幅下跌，料为推动贸易商采购的重要因素。中国是全球第二大玉米消费国。

美国玉米期货周二跌至逾三年低点，之前美国农业部称玉米收割进度快于预期。芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米合约 跌0.17%报每蒲式耳4.30美元，为2010年9月以来现货月合约最低。

粮油信息中心报告援引美国农业部(USDA)的统计称，截至10月24日周，本年度美国玉米对中国出口累计装船达117.4万吨，比上年度同期增长61.71%。

此前行业网站--汇易咨询(JCI)报告称，中国10月已从美国购买约20船玉米，相当于近120万吨。 (完) (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)

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