中国农业：2013年中国玉米进口料达500万吨--国家粮油信息中心

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透上海10月29日 - 中国国家粮油信息中心周二预计，2013年中国玉米进口量将达到500万吨。该预测值接近中国去年的实际进口量。
粮油信息中心在报告中并称，根据船期预计，中国11月玉米进口量料为80万吨。
根据此前中国海关统计，2012年中国玉米进口量为520.74万吨，同比增长197.08%，主要进口来源地为美国。
分析人士指出，玉米主产国--美国玉米价格近期的大幅下跌，料为推动贸易商采购的重要因素。中国是全球第二大玉米消费国。
美国玉米期货周二跌至逾三年低点，之前美国农业部称玉米收割进度快于预期。芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米合约 跌0.17%报每蒲式耳4.30美元，为2010年9月以来现货月合约最低。
粮油信息中心报告援引美国农业部(USDA)的统计称，截至10月24日周，本年度美国玉米对中国出口累计装船达117.4万吨，比上年度同期增长61.71%。
此前行业网站--汇易咨询(JCI)报告称，中国10月已从美国购买约20船玉米，相当于近120万吨。 (完) (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。