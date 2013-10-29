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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 11:31 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元下滑，因亚股下滑

0316GMT

* 澳元/美元下滑至0.9520下方，因亚洲市场风险人气转弱

* 沪综指曾一度涨1.4%，目前跌0.65%。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.42%

* 澳元/美元走势不定，据技术面看上行趋势结束

* 上档阻力位在0.8848/0.9758的38.2%回撤位0.9410(完)

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(编译 孙茉莉; 审校 艾茂林)

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