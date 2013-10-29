版本:
中国
亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 11:44 BJT

台湾债市：RP利率持稳，月底整体资金情势仍显宽松

路透台北10月29日 - 月底将至，台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二仍稳在低位，证券资金调度人士指出，月底整体资金情势依旧宽松，令RP利率维持在既有区间低位。

证券RP交易人士指出，理论上月底资金情势应该会比较紧，不过目前并未明显感觉到月底资金紧缩效应，仅须留意明、后天(月底最后两个交易日)投信端资金移动情形，料月底RP利率不会出现太大变化，可望大致持平在原先利率水准。

“最近没什么资金缺口，RP到期续做就够了。”一位证券商交易员表示。

另一大型票券商指出，月底银行端、寿险端资金水位仍高，今天起一个月内天期公司债RP利率将略调降一个基点到0.60%。

本周余日公司债交割因子还有阳明海运 公司债50亿台币。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.60%，同于上日；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-0.70%，0.67%及0.70%成交较少，上日亦同。

今日议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.57%不变；一个月内公司债RP利率交投主要在0.58-0.60%，短天期则见成交0.55%，和上日相同。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐