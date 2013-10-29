台湾债市：RP利率持稳，月底整体资金情势仍显宽松

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透台北10月29日 - 月底将至，台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二仍稳在低位，证券资金调度人士指出，月底整体资金情势依旧宽松，令RP利率维持在既有区间低位。
证券RP交易人士指出，理论上月底资金情势应该会比较紧，不过目前并未明显感觉到月底资金紧缩效应，仅须留意明、后天(月底最后两个交易日)投信端资金移动情形，料月底RP利率不会出现太大变化，可望大致持平在原先利率水准。
“最近没什么资金缺口，RP到期续做就够了。”一位证券商交易员表示。
另一大型票券商指出，月底银行端、寿险端资金水位仍高，今天起一个月内天期公司债RP利率将略调降一个基点到0.60%。
本周余日公司债交割因子还有阳明海运 公司债50亿台币。
证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.60%，同于上日；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-0.70%，0.67%及0.70%成交较少，上日亦同。
今日议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.57%不变；一个月内公司债RP利率交投主要在0.58-0.60%，短天期则见成交0.55%，和上日相同。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。