更新版 1-新债招标：中国国开行福娃债增发收益率符合预期，短端需求略好

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
* 国开行福娃债增发收益率基本符合预期
* 短端需求略好，机构担忧长端存上修风险
* 公开市场逆回购意外重启，但对新债影响偏中性 (新增市场评论和更多背景)
路透上海10月29日 - 在缩减发行规模后，中国国家开发银行 周二上午招标的五期固息增发债(市场俗称“福娃债”)，中标收益率基本符合预期。其中短端需求略好，对于长端机构则担忧未来存在向上修复风险。
市场人士还提到，央行公开市场今日意外重启逆回购，但因逆回购利率同时走升，整体机构投标心态仍偏谨慎，对新债结果影响不大。
“发的还算正常预期内，不过一级半还是很弱，”华东一商业银行交易员称。
她并指出，在国开一年和三年债招标结果出来后，一级半市场上随即就出现一年4.90%f(返手续费)和三年5.1146%f的报价，“三年(中)边际也没钱挣。”
此次增发债招标具体结果如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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中标收益率 4.8512% 5.0971% 5.1630% 5.1940% 5.2223%
边际中标收益率 -- 5.1146% -- 5.2138% --
预测均值 4.86% 5.10% 5.15% 5.19% 5.21%
投标倍数 2.85 4.22 2.93 2.63 2.04
上述交易员并指出，三至10年品种之间利差偏小，收益率曲线较为扁平。
对于同样美国式招标的三年和七年债，三年投标倍数远高于七年期，她认为，“因为大家担心未来(收益率曲线)会陡峭化修正，久期长的可能更容易浮亏一些，所以其实今天长端(收益率)还是比我们客户要求的低。”
继高比例续做三年到期央票后，中国央行公开市场周二意外重启已暂停三次的逆回购操作。此举意在缓和近来货币市场上的紧张情绪，稳定机构预期，以推动资金供需恢复到相对平衡的状态。
不过市场人士同时认为，即便逆回购重启，但量小价升，难解读为央行的政策放松信号。央行之前表达的态度已很清楚，在贷款和社会融资增速较快，外汇流入压力不减的情况下，货币政策基调仍偏谨慎。
国开行此前将该批福娃债的增发总额调降至不超过150亿元人民币，原发行量为不超260亿元，同时缴款日期由本周五(11月1日)推迟至下周四(11月7日)。该批“福娃债”上周发行中标利率分别为4.55%、4.89%、4.97%、5.0130%和5.04%。
上述增发债的具体条款如下：
第43、44、45、46、47期首次增发债
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发行总量 各不超过30亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标方式 1/5/10年采用单一价格（荷兰式）招标，
3/7年采用多重价格（美国式）招标
缴款日/起息日 11月7日/10月24日
分销期 10月30日-11月7日
上市日 1年：11月11日
3/5/7/10年：11月13日
基本承销额 不设立
承揽费 一年期 无；三年 0.05%，五/七年 0.10%，10年 0.15%
兑付手续费 无
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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