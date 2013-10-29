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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 12:02 BJT

《全球汇市》美元指数脱离九个月低点，澳洲央行总裁讲话打压澳元

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3777    1.3784     -0.05     +4.42    1.3194
 美元/日圆                      97.49     97.65     -0.16    +12.39     86.74
 欧元/日圆                     134.31    134.60     -0.22    +17.34    114.46
 美元/瑞郎                     0.8960    0.8957     +0.03     -2.13    0.9155
 英镑/美元                     1.6091    1.6139     -0.30     -0.98    1.6251
 美元/加元                     1.0452    1.0442     +0.10     +5.35    0.9921
 澳元/美元                     0.9507    0.9568     -0.64     -8.52    1.0393
 新西兰元/美                   0.8266    0.8297     -0.37     -0.21    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     92.660    93.430     -0.82     +2.81    90.130
 新西兰元/日                   80.590    81.020     -0.53    -42.77   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     156.88    157.60     -0.46    +11.40    140.82
 澳元/新西兰                   1.1498    1.1518     -0.17     -8.31    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
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 (编译 张明钧; 审校 徐文焰)

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