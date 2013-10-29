《焦点》亚洲出口引擎仍陷于停顿，日本呈现空洞化趋势

**日本空洞化**

然而日本则是处于不同的情景。

这个全球第三大经济体在美国的市占率持续下滑。日本第三季出口下滑近11%至1,804亿美元，引领亚洲出口走低。

以本币计算，日本第三季出口增加近13%，此乃因过去12个月日圆大幅贬值；不过出货量则是几近持平。

十年前日本丧失对美国和欧洲头号出口国的地位，现下看来其在中国的优势逐渐被邻国以及竞争对手韩国所赶上。

亚洲第三季对中国的出口成长1%，其中韩国对中国出口成长9%，抵销日本对中国出口下滑11%。实际上，在过去五年内，韩国已经超越日本，成为对中国的亚洲第一大出口国。

这反映出的现象或许并不在于日本产品受欢迎程度或竞争力下滑，而是反映出日本将生产基地转移至亚洲其他国家及美国，也就是日本产业空洞化的现象。

这样的现象解释了，尽管从日本的出货量正在下滑，但日圆贬值，可以提振日圆计价的出口及以日圆计价的日本出口企业获利。日本出口商在海外销售及海外制造产品增多，从而获利增加。

“日本汽车及一般机械仍颇具竞争力，事实上，今年日本车在美国的销售较去年成长。但出口增幅就没有那么大，”瑞穗总合研究所资深经济分析师山本康雄表示。