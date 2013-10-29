更正-中国汇市：人民币早盘微跌且盘中创一周低位，短期内将续在6.08上方盘整

(更正：标题续在“6.80”上方盘整，有误，请更正为“6.08”)

* 人民币即期早盘微跌，盘中创一周低位

* 中间价亦跌至一周新低

* 短期料在6.08元上方盘整

* 人民币升值动力犹存

路透上海10月29日 - 人民币兑美元即期 周二早盘微跌，且盘中一度触及一周低点至6.0886元，今日中间价亦走弱至一周新低。交易员称，人民币升值的总体动力仍在，但短期升值空间料不会太大，从这几天的交投情况看，监管层可能无意让人民币升值步伐过快。

交易员并称，早盘有明显购汇盘出现，推动人民币即期汇价回落30个点子，截至12：15即期汇市成交额亦达到90亿美元，预计短期人民币继续在6.08上方整理，但人民币升值动力犹存。

“预计10月外汇占款规模仍然较大，中国经济数据仍然会继续向好，这两者都支持人民币汇率在年底前都保持升值趋势。”一外资行交易员称。

北京时间12:17，人民币兑美元即期报6.0878元，上日收报6.0855元。今日人民币兑美元中间价 为6.1373元，上日中间价为6.1336元。

一中资银行交易员称，如果早盘购汇的机构是央行，那么本周央行在公开市场灵活操作便可以理解。一方面，央行重新祭出“锁长放短”的操作，并且允许七天逆回购利率上行20个基点至4.10%，同时央行可能通过购汇来增加基础货币投放，稳定市场对人民币升值的乐观预期，也能保持境内总体合理的流动性。

上述外资行交易员称，目前市场焦点主要在11月1日公布官方和汇丰中国PMI上，料结果仍能支持经济继续复苏，短期内人民币即期汇率可能震荡整理一段时间，但仍很可能在11月期间就突破6.08的关口。

全球汇市方面，美元周二微升，不过仍持于九个月低点附近，因投资者押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)将维持刺激政策直到明年初。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1525/71，上日尾盘为6.1500。

北京时间12:18，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0796/09元，上一交易日尾盘报6.0731元。