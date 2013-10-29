更正-中国汇市：人民币早盘微跌且盘中创一周低位，短期内将续在6.08上方盘整

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
(更正：标题续在“6.80”上方盘整，有误，请更正为“6.08”)
* 人民币即期早盘微跌，盘中创一周低位
* 中间价亦跌至一周新低
* 短期料在6.08元上方盘整
* 人民币升值动力犹存
路透上海10月29日 - 人民币兑美元即期 周二早盘微跌，且盘中一度触及一周低点至6.0886元，今日中间价亦走弱至一周新低。交易员称，人民币升值的总体动力仍在，但短期升值空间料不会太大，从这几天的交投情况看，监管层可能无意让人民币升值步伐过快。
交易员并称，早盘有明显购汇盘出现，推动人民币即期汇价回落30个点子，截至12：15即期汇市成交额亦达到90亿美元，预计短期人民币继续在6.08上方整理，但人民币升值动力犹存。
“预计10月外汇占款规模仍然较大，中国经济数据仍然会继续向好，这两者都支持人民币汇率在年底前都保持升值趋势。”一外资行交易员称。
北京时间12:17，人民币兑美元即期报6.0878元，上日收报6.0855元。今日人民币兑美元中间价 为6.1373元，上日中间价为6.1336元。
一中资银行交易员称，如果早盘购汇的机构是央行，那么本周央行在公开市场灵活操作便可以理解。一方面，央行重新祭出“锁长放短”的操作，并且允许七天逆回购利率上行20个基点至4.10%，同时央行可能通过购汇来增加基础货币投放，稳定市场对人民币升值的乐观预期，也能保持境内总体合理的流动性。
上述外资行交易员称，目前市场焦点主要在11月1日公布官方和汇丰中国PMI上，料结果仍能支持经济继续复苏，短期内人民币即期汇率可能震荡整理一段时间，但仍很可能在11月期间就突破6.08的关口。
全球汇市方面，美元周二微升，不过仍持于九个月低点附近，因投资者押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)将维持刺激政策直到明年初。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1525/71，上日尾盘为6.1500。
北京时间12:18，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0796/09元，上一交易日尾盘报6.0731元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。