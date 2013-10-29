香港个股：渣打集团第三季收入录得低单位数跌幅，受累于汇率波动

路透香港10月29日 - 业务聚焦亚洲的渣打集团 周二公布，今年第三季收入录得低单位数跌幅，主要受累于若干新兴市场货币贬值。

渣打集团在联交所一份声明中称，自公布中期业绩以来，包括印度卢比和印尼盾的新兴市场货币出现一定幅度的贬值，而根据现行滙率，对收入及溢利的全年影响大约是2亿美元及7,000万美元。

渣打称，“在此情况下，集团年初至今的收入整体录得低单位数增长，第三季收入同比录得低单位数的跌幅。”

而集团由年初至今的经营溢利按年录得低单位数增长。

该行并称，第三季的减值总额较上半年水平为低，不足3亿美元。而集团于印度仍保持警觉，并已进一步收紧批核准则。

以上数字不包括英国银行征费（目前估计约为2.6亿美元）、自身信贷调整、有关韩国业务的商誉减值以及于2012年第三季向美国纽约州金融服务局支付3.4亿美元款项的影响。（完）

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