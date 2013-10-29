《中国2013年经济指标各方预测值一览》--10月29日

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透上海10月29日 - 以下为中国官方及部分权威机构对中国2013年重要经济指标同比增幅的预测值: 政府目标 预测值/预测者/预测时间 实际值 2013年 2013年 2013年9月/2012年全年 国内生产 7.5%左右 *7.6%-7.7%/国家信息中心首席经济师范剑平/13年10月 7.8%/7.8% 总值(GDP) 7.5%/世界银行/10月 (7.8%为2013年三季度数据) 7.7%/恒生银行/10月 7.6%/亚洲开发银行/10月 约7.7%/中国银行国际金融研究所/9月 7.6%/中金公司/13年9月 7.5%/星展银行/9月 7.5%左右波动/工行城市金融研究所/7月 7.5%左右/交通银行金融研究中心/7月 7.6%/德意志银行/7月 7.6%左右/国家信息中心/7月 7.6%左右/兴业银行首席经济学家鲁政委/6月 7.4%/巴克莱银行/7月 7.4%/汇丰/6月 7.5%/瑞银/6月 8.2%/摩根士丹利/5月 7.75%/国际货币基金组织(IMF)/5月 7.6%/摩根大通/5月 8%左右/发改委宏观经济研究院副院长陈东琪/5月 7.8%/澳新银行/4月 8.5%/OECD/3月 8.2%/申银万国证券研究所/1月 8.3%/渣打银行/1月 8.4%左右/中科院预测科学研究中心/1月 略超8%/中国国际经济交流中心/1月 8%左右/国务院发展研究中心/1月 居民消费 3.5%左右 2.7%/国家信息中心/13年10月 3.1%/2.6% 价格指数(CPI) 2.6%/恒生银行/10月 2.6%左右/中国银行国际金融研究所/9月 3%左右/工商银行城市金融研究所/7月 2.7%/瑞银/6月 2.6%/巴克莱/6月 3%左右/发改委宏观经济研究院副院长陈东琪/5月 3.5%左右/澳新银行/4月 3.5%/星展银行/3月 3.5%左右/中科院预测科学研究中心/1月 4%/渣打银行/1月 3%-4%/中国国际经济交流中心/1月 工业生产者出厂 -- -2%左右/国家信息中心/13年10月 -1.3%/-1.7% 价格指数(PPI) -0.1%/中金公司/13年4月 广义货币 13% 14%/中金公司/13年6月 14.2%/13.8% 供应量(M2) 16.5%/人民大学/12年11月 新增人民币贷款 -- 8.5万亿左右/中国银行/13年3月 7,870亿元/8.2万亿元 9万亿左右/交行金融研究中心/12年12月 9万亿左右/中金公司/12月 贸易顺差/逆差 -- 2,600多亿美元/国家信息中心/13年10月 152亿美元/2,311亿美元 社会消费品 14.5% 12.9%左右/国家信息中心/13年10月 13.3%/14.3% 零售总额 12%左右/工商银行城市金融研究所/7月 14.1%/交行金融研究中心/7月 固定资产投资 18% 20.1%左右/国家信息中心/13年10月 20.2%/20.6% (不含农户) 20%左右/工商银行城市金融研究所/7月 (20.2%为1-9月数据) 20.4%/交行金融研究中心/7月 22.5%/海通证券/5月 21.5%/摩根大通/11月 注:1、*表示新增 2、以上数据均来自媒体的公开报导 3、机构全称: 央行--中国人民银行 国研中心--国务院发展研究中心 发改委研究院--发改委宏观经济研究院 中金公司--中国国际金融有限公司 经合组织--经济合作暨发展组织(OECD) IMF--国际货币基金组织(完) (整理 李宏薇; 审校 曹巍浩)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。