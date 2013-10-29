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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 14:07 BJT

《中国2013年经济指标各方预测值一览》--10月29日

路透上海10月29日 - 以下为中国官方及部分权威机构对中国2013年重要经济指标同比增幅的预测值:

                政府目标           预测值/预测者/预测时间                         实际值
                2013年                  2013年                             2013年9月/2012年全年
                 
 国内生产     7.5%左右     *7.6%-7.7%/国家信息中心首席经济师范剑平/13年10月       7.8%/7.8%
 总值(GDP)                  7.5%/世界银行/10月                             (7.8%为2013年三季度数据)         
                            7.7%/恒生银行/10月                             
                            7.6%/亚洲开发银行/10月
                            约7.7%/中国银行国际金融研究所/9月                            
                            7.6%/中金公司/13年9月                                
                            7.5%/星展银行/9月                               
                            7.5%左右波动/工行城市金融研究所/7月    
                            7.5%左右/交通银行金融研究中心/7月                
                            7.6%/德意志银行/7月                       
                            7.6%左右/国家信息中心/7月
                            7.6%左右/兴业银行首席经济学家鲁政委/6月
                            7.4%/巴克莱银行/7月
                            7.4%/汇丰/6月
                            7.5%/瑞银/6月
                            8.2%/摩根士丹利/5月
                            7.75%/国际货币基金组织(IMF)/5月
                            7.6%/摩根大通/5月  
                            8%左右/发改委宏观经济研究院副院长陈东琪/5月
                            7.8%/澳新银行/4月
                            8.5%/OECD/3月
                            8.2%/申银万国证券研究所/1月
                            8.3%/渣打银行/1月
                            8.4%左右/中科院预测科学研究中心/1月
                            略超8%/中国国际经济交流中心/1月
                            8%左右/国务院发展研究中心/1月
    
  居民消费    3.5%左右      2.7%/国家信息中心/13年10月                              3.1%/2.6% 
  价格指数(CPI)             2.6%/恒生银行/10月 
                            2.6%左右/中国银行国际金融研究所/9月                                              
                            3%左右/工商银行城市金融研究所/7月                 
                            2.7%/瑞银/6月 
                            2.6%/巴克莱/6月
                            3%左右/发改委宏观经济研究院副院长陈东琪/5月          
                            3.5%左右/澳新银行/4月  
                            3.5%/星展银行/3月
                            3.5%左右/中科院预测科学研究中心/1月
                            4%/渣打银行/1月
                            3%-4%/中国国际经济交流中心/1月             
                                      
  工业生产者出厂  --        -2%左右/国家信息中心/13年10月                          -1.3%/-1.7%
  价格指数(PPI)             -0.1%/中金公司/13年4月                               
                                                 
                           
  广义货币       13%        14%/中金公司/13年6月                                   14.2%/13.8%
  供应量(M2)                16.5%/人民大学/12年11月                        
                             
                                        
  新增人民币贷款  --        8.5万亿左右/中国银行/13年3月                        7,870亿元/8.2万亿元
                            9万亿左右/交行金融研究中心/12年12月         
                            9万亿左右/中金公司/12月
                                    
  贸易顺差/逆差   --        2,600多亿美元/国家信息中心/13年10月                152亿美元/2,311亿美元
                                                                       
                                                               
  社会消费品      14.5%     12.9%左右/国家信息中心/13年10月                         13.3%/14.3%  
  零售总额                  12%左右/工商银行城市金融研究所/7月                
                            14.1%/交行金融研究中心/7月
                                                         
  固定资产投资    18%       20.1%左右/国家信息中心/13年10月                         20.2%/20.6% 
  (不含农户)                20%左右/工商银行城市金融研究所/7月                   (20.2%为1-9月数据)
                            20.4%/交行金融研究中心/7月                       
                            22.5%/海通证券/5月                              
                            21.5%/摩根大通/11月 

  注:1、*表示新增
     2、以上数据均来自媒体的公开报导
     3、机构全称:
                      央行--中国人民银行
                  国研中心--国务院发展研究中心
              发改委研究院--发改委宏观经济研究院
                  中金公司--中国国际金融有限公司
                  经合组织--经济合作暨发展组织(OECD)
                       IMF--国际货币基金组织(完)
                                                                                                            
 
 (整理 李宏薇; 审校 曹巍浩)

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