离岸人民币：中国平安保险五年期中期票据以4.75%定价，认购倍数3.05倍

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透香港10月29日 - 债券人士周二表示，中国平安保险集团 五年期中期票据以4.75%定价，较初始指导利率5%低。发行18亿元人民币，认购倍数（bid to cover）为3.05，表现不俗。
这是平保第二次在离岸市场发债，市场人士指出，离岸人民币资金充裕、一级市场供给稀缺，以及保险业者盈余改善，令此五年券获得投资者欢迎。
根据路透所得文件显示，此批债券共获113帐户、55亿元人民币追逐，基金及资产管理中标70%，私人银行19%，银行6%， 保险及其他共5%。
汤森路透旗下IFR报导，该期券在二级市场亦获得相当需求，早盘一度升至101.25，后拉回至100.75。
此批债券通过中国平安保险海外子公司发行。平保2011年6月也发行了一期三年点心债券，利率为2.075%，金额为20亿元。
平保上周五公告，今年首三季净利按年增长45%至233.39亿元人民币，得益于投资收益增加以及银行业务利润提升。7-9月第三季净利54.29亿元，较去年同期21.26亿元，增长155%。 (完)
(记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。