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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 13:28 BJT

离岸人民币：中国平安保险五年期中期票据以4.75%定价，认购倍数3.05倍

路透香港10月29日 - 债券人士周二表示，中国平安保险集团 五年期中期票据以4.75%定价，较初始指导利率5%低。发行18亿元人民币，认购倍数（bid to cover）为3.05，表现不俗。

这是平保第二次在离岸市场发债，市场人士指出，离岸人民币资金充裕、一级市场供给稀缺，以及保险业者盈余改善，令此五年券获得投资者欢迎。

根据路透所得文件显示，此批债券共获113帐户、55亿元人民币追逐，基金及资产管理中标70%，私人银行19%，银行6%， 保险及其他共5%。

汤森路透旗下IFR报导，该期券在二级市场亦获得相当需求，早盘一度升至101.25，后拉回至100.75。

此批债券通过中国平安保险海外子公司发行。平保2011年6月也发行了一期三年点心债券，利率为2.075%，金额为20亿元。

平保上周五公告，今年首三季净利按年增长45%至233.39亿元人民币，得益于投资收益增加以及银行业务利润提升。7-9月第三季净利54.29亿元，较去年同期21.26亿元，增长155%。 (完)

(记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)

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