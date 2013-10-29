中国债市动态：现券收益率继续上扬，央行逆回购利率意外走高施压市场

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透上海10月29日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率继续上扬。交易员表示，虽央行通过逆回购操作向市场注入流动性，但逆回购利率意外走高，令现券市场再承压，国债等品种抛压不减，市场买气稀少；而稍早招标的国开债因发行量偏少，对市场影响暂不明显。
“国债收益率全线上扬吧，3-4bp有的，还是没什么买盘。”上海一银行交易员称，逆回购利率上来了，大家可能认为央行的心理价位可能更高，且资金利率也没看到明显回落，估计现券短期内机会不大。
他并指出，稍早招标的国开新债，主要因为发行量太小，对二级市场影响亦有限。
继高比例续做到期三年央票后，中国央行公开市场周二意外重启已暂停三次的逆回购操作。此举意在缓和近来货币市场上的紧张情绪，稳定机构预期，以推动资金供需恢复到相对平衡的状态。
业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年、三年及五年期固息增发债，中标收益率均基本符合预期，其中一、三、五年期年期中标收益率分别为4.8512%、5.0971%、5.1630%，七年期固息增发债加权中标收益率5.1940%，10年期固息增发债中标收益率5.2223%。
剩余期限约2.8年的固息国债130017券 最新成交对应收益率为4.0700%，上日尾盘在3.9800%。
五年期国债期货主力合约 早盘收报93.640元人民币，跌0.03元，或0.03%，成交1,517手。(完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。