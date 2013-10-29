中国债市动态：现券收益率继续上扬，央行逆回购利率意外走高施压市场

路透上海10月29日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率继续上扬。交易员表示，虽央行通过逆回购操作向市场注入流动性，但逆回购利率意外走高，令现券市场再承压，国债等品种抛压不减，市场买气稀少；而稍早招标的国开债因发行量偏少，对市场影响暂不明显。

“国债收益率全线上扬吧，3-4bp有的，还是没什么买盘。”上海一银行交易员称，逆回购利率上来了，大家可能认为央行的心理价位可能更高，且资金利率也没看到明显回落，估计现券短期内机会不大。

他并指出，稍早招标的国开新债，主要因为发行量太小，对二级市场影响亦有限。

继高比例续做到期三年央票后，中国央行公开市场周二意外重启已暂停三次的逆回购操作。此举意在缓和近来货币市场上的紧张情绪，稳定机构预期，以推动资金供需恢复到相对平衡的状态。

业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年、三年及五年期固息增发债，中标收益率均基本符合预期，其中一、三、五年期年期中标收益率分别为4.8512%、5.0971%、5.1630%，七年期固息增发债加权中标收益率5.1940%，10年期固息增发债中标收益率5.2223%。

剩余期限约2.8年的固息国债130017券 最新成交对应收益率为4.0700%，上日尾盘在3.9800%。