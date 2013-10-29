修正-《焦点》中国东南部投资热，令深秋中的水泥企业得以喘息

(修正：小标上方第三段分析师评论中加入“倘若”一词，以强调为假设性说法)

记者 沈以文/李千仪

路透10月29日 - 中国主要水泥厂商，如海螺水泥 等，当前预计今年会恢复获利成长，主要受中国东南部基础设施和地产投资提振。

江苏和浙江等东部省份以及广东等南部省份的建设项目，以及政府整合产业的努力，料会使得大型水泥企业获益。

在去年公布利润下滑后，海螺水泥、亚洲水泥 以及华新水泥 等企业预计今年全年获利会增长，因煤炭价格下跌减少生产成本。

目前为止，几家主要上市的水泥企业公布强劲的前三季度业绩，其中几家企业获利较上年同期翻番。

里昂证券在一份报告中称，“我们继续青睐中国东部和南部，预计利润率会升高。我们认为中国北部市场将平稳，利润率在低位。”

不过一些分析师警告称，倘若中国火热的地产领域大幅降温，铁路投资减缓以及煤炭价格反弹超预期，可能使得水泥厂商前景没有那么靓丽。

一些分析师提出，某些特定领域基础设施投资强劲，可能导致库存积压。

野村发布报告称，“短期而言，我们预计水泥均价可能早于市场预期见顶，因我们认为供需态势在恶化，铁路固定资产投资(FAI)放缓影响将盖过地产FAI小幅改善效应。”

**好日子**

安徽海螺最新发布业绩。该公司生产并销售水泥及熟料，是在香港上市的中国最大水泥生产商。

该公司公布九个月净利增长37%至53.8亿元人民币(8.843亿美元)，高于上半年增幅4.3%，且大幅逆转了2012年业绩下滑45%的局面。

安徽海螺把获利增长归因于售价上涨带动整体营收上升。该公司在中国东部和南部地区占有较大的市场份额。

亚洲水泥公布1-9月净利跳增166%至3.91亿元人民币，指因营收强劲且生产成本下降。华新水泥获利增长131%至5.58亿元人民币。

小型同行甘肃祁连山水泥集团 表示，1-9月净利飙升118.5%至3.6532亿元人民币。

鉴于最新业绩状况，水泥企业今年收官有望强劲成长。

根据汤森路透I/B/E/S平均估计，安徽海螺2013年净利料达到84亿元人民币。分析师表示，该公司在中国市场的市占率约为8%，排名第二，仅次于中国建筑材料集团 。

如此一来，安徽海螺2013年净利料将较去年的63亿元人民币增长三分之一，去年度的净利则是下滑45%。(完)