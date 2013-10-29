《独家新闻》中国央行称资金面将持稳，仍建议机构适度收缩杠杆--消息

路透北京10月29日 - 四位消息人士周二透露，在中国人民银行日前举行的公开市场一级交易商会议上，央行官员表示，总体来看当前流动性依然充裕，预计四季度资金面及公开市场操作都将继续保持平稳；仍建议机构要适度收缩杠杆，不要太激进，以免在资金面紧张时受到冲击。

该官员并在会上指出，近期资金面紧张主要是由于财政收支管理节奏与市场预期略有偏差所造成，但这仅是短期因素，不会对四季度资金面构成重大影响。

该官员还指出，近几个月以来，中国经济小幅反弹、发达经济体复苏明显、新兴市场经济走弱、美国QE(量化宽松)退出延迟，中国外汇占款出现明显回升，国内面临较大的资本流入及结汇压力。这些因素是决定三季度及近期流动性的主要因素，也是央行公开市场操作的主要依据。

其并预计，四季度国内将迎来出口旺季和经济的高位企稳。

目前路透尚未联络到央行对上述消息给予评论。

继高比例续做到期三年央票后，中国央行公开市场周二意外重启已暂停三次的逆回购操作。此举意在缓和近来货币市场上的紧张情绪，稳定机构预期，以推动资金供需恢复到相对平衡的状态。