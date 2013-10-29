香港个股：当代置业拟发行五年期1.5亿美元优先票据，息率13.875%

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透香港10月29日 - 中国中小型房地产商当代置业 周二公布，拟发行本金额1.5亿美元的五年期优先票据，息率为13.875%。
公司在联交所一份声明中称，是次发行票据所得款项净额将用作拨付现有及新物业项目（包括开发成本及土地收购成本）资金所需及作一般公司用途。
该批票据将于2018年11月4日到期，发行价为99.561%，每半年支付一次利息。
该公司并称，现正与一间中国银行就金额2-2.8亿元的两年期项目发展贷款进行磋商，预期于本底前后提取。
当代置业的业务分布于北京、山西太原、湖南长沙、江西南昌和九江以及湖北仙桃。今年首9月的合约销售额按年升49%至23.66亿元人民币，预售建筑面积升18%至233,400平方米。
本月稍早该公司已向中国信托融资公司提取一笔1.9亿元贷款，以及自中国银行 迪拜公司提取一笔320万美元贷款。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。