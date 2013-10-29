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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 13:00 BJT

香港个股：当代置业拟发行五年期1.5亿美元优先票据，息率13.875%

路透香港10月29日 - 中国中小型房地产商当代置业 周二公布，拟发行本金额1.5亿美元的五年期优先票据，息率为13.875%。

公司在联交所一份声明中称，是次发行票据所得款项净额将用作拨付现有及新物业项目（包括开发成本及土地收购成本）资金所需及作一般公司用途。

该批票据将于2018年11月4日到期，发行价为99.561%，每半年支付一次利息。

该公司并称，现正与一间中国银行就金额2-2.8亿元的两年期项目发展贷款进行磋商，预期于本底前后提取。

当代置业的业务分布于北京、山西太原、湖南长沙、江西南昌和九江以及湖北仙桃。今年首9月的合约销售额按年升49%至23.66亿元人民币，预售建筑面积升18%至233,400平方米。

本月稍早该公司已向中国信托融资公司提取一笔1.9亿元贷款，以及自中国银行 迪拜公司提取一笔320万美元贷款。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 黄凯)

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