路透基点：台湾堤维西36亿台币循环贷款进入一般银团贷款阶段--RLPC

路透香港10月29日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，台湾车灯制造商堤维西的36亿台币(1.22亿美元)五年期循环信用贷款昨日进入一般银团贷款阶段。

银行受邀按以下层级参贷：承贷5.4亿台币及以上者，获15个基点的前端费用及牵头行头衔；承贷3.6-5.39亿台币者，获10个基点的费用及副牵头行头衔；承贷1.8-3.59亿台币者，获5个基点的费用及经理行头衔。

银行回覆截止日期为11月29日。

这笔贷款分两部分，A部分为36亿台币，B部分为3,000万美元。两部分总和不得超过36亿台币。

A部分的利率较次级商业票据利率加码75个基点，税前最低利率1.6%，B部分利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码120个基点。

若台北银行同业美元拆款利率(TAIFX)与LIBOR利差超过30个基点，借款方将在B部分支付超出的利率。

如果贷款动用额度不超过60%，另有10个基点的承诺费用。

这笔贷款担保方为借款公司的董事长，将从第36个月开始分三期每年不等额减少：10%(第一期)，30%(第二期)，60%(第三期)。