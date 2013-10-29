路透基点：台湾堤维西36亿台币循环贷款进入一般银团贷款阶段--RLPC

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透香港10月29日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，台湾车灯制造商堤维西的36亿台币(1.22亿美元)五年期循环信用贷款昨日进入一般银团贷款阶段。
银行受邀按以下层级参贷：承贷5.4亿台币及以上者，获15个基点的前端费用及牵头行头衔；承贷3.6-5.39亿台币者，获10个基点的费用及副牵头行头衔；承贷1.8-3.59亿台币者，获5个基点的费用及经理行头衔。
银行回覆截止日期为11月29日。
这笔贷款分两部分，A部分为36亿台币，B部分为3,000万美元。两部分总和不得超过36亿台币。
A部分的利率较次级商业票据利率加码75个基点，税前最低利率1.6%，B部分利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码120个基点。
若台北银行同业美元拆款利率(TAIFX)与LIBOR利差超过30个基点，借款方将在B部分支付超出的利率。
如果贷款动用额度不超过60%，另有10个基点的承诺费用。
这笔贷款担保方为借款公司的董事长，将从第36个月开始分三期每年不等额减少：10%(第一期)，30%(第二期)，60%(第三期)。
贷款资金用于营运资本，以及2009年11月一笔36亿台币五年期循环贷款的再融资，这笔旧贷款的利率为较次级商业票据利率加码75个基点，税后最低利率1.9%。(完)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。