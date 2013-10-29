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亚洲 | 2013年 10月 29日 星期二 13:26 BJT

路透调查：台湾第三季GDP增长率料为2.44%，略低于前季

* ? 台湾第二季经济成长率概估值料为2.44%(前季为2.49%)

* ? 将于周四上午8:30公布

路透台北10月29日 - 路透调查12位分析师的预估中值显示，台湾第三季国内生产总值(GDP)年增率料为2.44%，略低于第二季的2.49%，显示台湾出口导向型经济正在企稳。

各家受访机构的预估如下(单位：%)：

4 cast +2.65

澳新 +2.44

永丰 +1.77

群益 +2.5

星展 +2.5

日盛 +2.5

凯基 +2.0

元富 +1.8

兆丰 +2.43

大众 +1.48

台新 +2.8

元大 +2.0 (完)

(编译 于春红; 审校 隋芬)

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